Frau Kinces, Sie feiern mit Ihrem Team das sechsjährige Bestehen des Cafés „Bohnenheld“. Wie hat sich die Idee, ein christliches Café zu betreiben, entwickelt?

Von Anfang an war es schön. Jahr für Jahr haben mehr Menschen unser Café besucht und es sind immer mehr Ideen entstanden, beispielsweise die Klamottentauschbörse für Frauen vergangene Woche. Auch Angebote wie das Café am Abend, wo sich Menschen treffen, um gemeinsam zu basteln oder verschiedene Konzertveranstaltungen haben sich etabliert. Ebenso der Männerstammtisch Little John.

An wen richtet sich Little John, wer nimmt daran teil?

Das ist ein wilder Haufen von Männern ohne Altersbeschränkung, darunter auch syrische Männer, die sich zum lockeren Austausch treffen. Da geht es auch nicht um bestimmte Themen. Organisiert werden die Treffen von meinem Mann Peter Kinces und dem Integrationsmanager Sven Sebening. Der nächste Männerstammtisch findet übrigens am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr hier im Café statt. Jeder Mann ist willkommen.

Wie viele Helfer arbeiten im Hintergrund am Café „Bohnenheld“ mit?

Das gesamte Team besteht aus etwa 20 Helfern.

Mit welchen Aktionen wird das sechsjährige Bestehen gefeiert?

Wir feiern die ganze Woche mit verschiedenen Aktionen, bei dem wir unsere Besucher beschenken, weil wir ihnen etwas zurückgeben wollen. Am Dienstag beispielsweise bekommt jeder Besucher ein kleines Geschenk. Am Mittwoch gibt es gratis Cupcakes. Am Donnerstag bekommt jeder Besucher ein kostenloses Heißgetränk. Und am Freitag gibt es als Abschluss unserer Geburtstagswoche um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem Steffi-Flaig-Trio.

Welche Pläne haben Sie und Ihre Helfer für die Zukunft des Café „Bohnenheld“?

Wir wollen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter beschäftigen, etwa mit Aktionen wie Tauschbörsen. Auch wollen wir unsere Vortragsabende mit Lebensthemen weiter ausbauen und wir wollen weiterhin regelmäßige Konzertabende anbieten. Darüber hinaus wollen wir einfach Raum zum Austausch bieten und offen sein für Neues und Spontanes.

Fragen: Roland Sprich