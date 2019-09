Dass es ziemlich genau ein Jahr dauern wird, bis das Kinderbecken im Hallenbad wieder benutzt werden kann, hätte Alexander Tröndle, Stadtbaumeister St. Georgens, wohl nicht gedacht. Es wurde in dieser Zeit mehrfach erneuert, solange, bis es endlich wieder dicht ist. Seit Anfang September 2018 war bekannt, dass Wasser ins Untergeschoss des Bades tropft.

Jetzt ist dieses lange Hin und Her bald zu Ende. „Das Becken ist jetzt dicht“, sagt Alexander Tröndle auf SÜDKURIER-Nachfrage. Es soll zeitnah eröffnet werden, den genauen Tag müsse man noch intern abstimmen, so Tröndle. Auch abzustimmen gelte es, ob und welche Aktion es zu diesem Anlass geben werde. An dem Becken, das bis zum Bekanntwerden des Problems nur zwei Jahre in Betrieb war, ist allerdings nichts mehr so, wie es zuvor war. „Es wurde insgesamt drei Mal rausgerissen“, sagt der Stadtbaumeister. Das Becken habe nun eine ganz andere Qualität als vorher.

Firma nicht in der Lage

Um zu diesem Ergebnis zu kommen, musste die Stadt St. Georgen auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen und die sogenannte Ersatzvornahme aussprechen. Hinter dem Begriff steht, dass der Firma, die eigentlich zuständig war, der Auftrag entzogen wurde. Sie hatte es auch mit mehreren Anläufen nicht geschafft, das Leck im Becken auszubessern und den Schaden zu beheben. Stadt und Handwerksbetrieb seien dann einig geworden, so sagt der Stadtbaumeister, dass eine andere Lösung her müsse. Die Ersatzvornahme sei folglich im Einvernehmen ausgesprochen worden.

Kostensituation noch unklar

Das alles hat sich im Gewährleistungszeitraum abgespielt. „Die verantwortliche Firma muss die Kosten übernehmen“, sagt Tröndle. Ob die Stadt allerdings komplett ohne Mehrkosten aus der Sache herauskomme, sei noch nicht abschließend geklärt.

So sah es während der Arbeiten häufig aus: Hier, auf einem Bild aus dem November, wird der übrige Badebereich mit einem Vorhang vor Staub geschützt. | Bild: Sprich, Roland

Denn dazu ist die Kostensituation zu komplex. Zum einem, weil man beide Teile des Kinderbeckens erneuert hat, obwohl nur eines von beiden undicht war. Und zum anderen, weil der Stadt auch Eintrittsgelder entgangen sind, weil das Becken für Kinder nicht nutzbar war. Standpunkt der Verantwortlichen der Stadt ist, so Alexander Tröndle, dass diese Kosten ersetzt werden müssen. Unter anderem, weil man beide Becken laut Stadt erneuert musste, weil sonst wegen der unterschiedlichen Farben optisch keine Einheit entstanden wäre.