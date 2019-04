Wechsel bei der Bürgerstiftung: Erwin Müller ist neu im Vorstandsteam. Der ehemalige Geschäftsführer von M&M Software folgt auf Bernd Karsten Rieger, der sich aus dem Gremium zurückzieht. Rieger war seit der Gründung der Stiftung 2011 als Vorstandsvorsitzender tätig.

Thomas Wagner, der gemeinsam mit Thorsten Rettich im Stiftungsvorstand ist, sieht den Wechsel, bei der bei der Stiftungsversammlung vollzogen wurde, als "Beispiel dafür, dass man ein Amt über eine gewisse Zeit ausübt und es dann auch wieder abgeben kann". Bernd Karsten Rieger habe in den acht Jahren seit Bestehen der Bürgerstiftung viel geleistet. Mit Erwin Müller habe man "einen Nachfolger mit Persönlichkeit gefunden", freut sich Wagner.

"Zwei lachende Augen"

Bernd Karsten Rieger verlässt den Vorstand der Bürgerstiftung wie er sagt "mit zwei lachenden Augen. Weil ich weiß, dass sowohl der Stiftungsvorstand als auch der Stiftungsrat mit der Vorsitzenden Ute Scholz in besten Händen sind."

Das neue Vorstandsmitglied Erwin Müller ist "von Anfang an ein Fan der Bürgerstiftung." Der ehemalige Geschäftsführer von M&M Software hat im Ruhestand freie Kapazitäten, die er gerne in den Dienst der gemeinnützigen Stiftung stellt. "Die Bürgerstiftung ist ein gewinnbringender Mehrwert und hat in den vergangenen Jahren viel zur Lebensqualität in St. Georgen beigetragen." Er freue sich, sich künftig hierfür einbringen zu können.

Neue Aufgabenverteilung

Bislang hatte Bernd Karsten Rieger als Vorstandsvorsitzender unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit und Finanzverantwortung übernommen, Thomas Wagner und Thorsten Rettich unterstützten das Team. Wie die Aufgaben des Vorstandes künftig verteilt werden, darüber entscheidet das Gremium in einer konstituierenden Sitzung.

6800 Euro für Projekte

Thomas Wagner bilanzierte ein aus Sicht der Bürgerstiftung "gutes und solides Jahr. Wir haben 10 300 Euro an Spenden erhalten. Davon haben verschiedene Projekte mit insgesamt 6800 Euro unterstützt." Unter anderem wurden das Gesundheitsangebot des Turnvereins "Bewegte Kommune 60plus", ein Theaterprojekt, die Gesundheitswoche mit zwei Vorträgen sowie ein Musikprojekt der Jugendmusikschule unterstützt. Hier musizieren Jugendliche im Lorenz- und Elisabethhaus. Besonders freute sich das Vorstandsteam, dass alle angefragten Projekte, soweit sie den Stiftungskriterien entsprechen, unterstützt werden konnten. Auch für dieses Jahr stehen erste zu unterstützende Projekte bereits fest. Gleichzeitig ermutigte der Vorstand insgesondere Organisationen, "Anträge auf Unterstützung ihrer Projekte zu stellen."

