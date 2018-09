Gut ein halbes Jahr haben die Beteiligten in insgesamt sechs Runden verhandelt. Nun ist klar: Rund 100 Mitarbeiter werden bei ebm-papst entlassen. Betroffen von diesen Stellenstreichungen sind die Standorte St. Georgen und Herbolzheim. Die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz behalten, sollen künftig pro Tag eine halbe Stunde länger arbeiten. In St. Georgen betrifft das rund 850 Beschäftigte. Diese Maßnahmen, die das Unternehmen "Paket für Arbeit" nennt, wurden den Mitarbeitern gestern in einer Betriebsversammlung mitgeteilt.

ebm-papst sieht starkes Bekenntnis

„Die Einigung ist ein starkes Bekenntnis von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Mit dem „Paket für Arbeit“ haben wir gemeinsam einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in eine positive Zukunft erreicht“, betonte Raymond Engelbrecht, Geschäftsführer ebm-papst St. Georgen. Die Vereinbarung tritt Anfang Oktober in Kraft und hat eine Laufzeit von zwölf Monaten.

In dem Maßnahmenpaket haben die Parteien außerdem eine zwölfmonatige Transfergesellschaft sowie einen Interessensausgleich und Sozialplan vereinbart, um den erforderlichen Stellenabbau so sozial verträglich wie möglich zu gestalten. Ziel sei es, so heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, mittels der Transfergesellschaft die vom Personalabbau betroffenen Mitarbeiter möglichst rasch in neue Beschäftigungsverhältnisse zu integrieren.

Akzeptabel für Gewerkschaft

Nach Einschätzung von Thomas Bleile, Geschäftsführer der IG Metall Villingen-Schwenningen, wurde eine akzeptable Lösung gefunden. Sie sei "so sozial verträglich wie möglich". Besonders die Transfergesellschaft, die vereinbart wurde, habe für die Gewerkschaft einen hohen Stellenwert gehabt. Dadurch bleibe Zeit, für die betroffenen Personen neue Stellen zu finden. Nach Ablauf der zwölfmonatigen Laufzeit des Pakets werden dann weitere Gespräche folgen.

Innerhalb des Unternehmens läuft auch unabhängig der bereits genannten Maßnahmen ein Prozess der Umstrukturierung. Teil dessen sind auch Verhandlungen mit der Lieferanten- und Kundenseite. Im Raum stand nach SÜDKURIER-Informationen zwischenzeitlich auch ein Verkauf der gesamten Automotive-Sparte.

Große Verluste

Die ebm-papst-Gruppe hat ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 auf über zwei Milliarden Euro gesteigert. Die Probleme im Geschäftsbereich Automotive sind im März bekannt geworden. Das Unternehmen schreibt in diesem Bereich seit Jahren sehr hohe Rote Zahlen. Um in Sachen Personal die Kosten zu senken, investiert ebm-papst derzeit in ein Werk in Oradea in Rumänien.

