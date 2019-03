Der Name Reinhard Jäckle wird in der Bergstadt eher mit Musik als mit Dichtkunst in Verbindung gebracht. Nur Wenige wussten darum Bescheid, wie Reinhard Jäckle sich und die ihn umgebende Welt in ansprechende Worte fasste. Zahlreiche Bände sprechen eine Sprache, welche davon zeugt, dass hier ein Mann mit Weitsicht und großer Erfahrung seine Beobachtungen in Reime und Verse gefasst, der Nachwelt erhalten hat. Reinhard Jäckle verstarb im vergangenen Jahr.

Seine Tochter Eva hat nun übernommen, was bereits mit ihm geplant war – die Lesung aus seinen Werken im Rahmen der Ökultur-Veranstaltung im Ökumenischen Gemeindezentrum (Öku) auf der Seebauernhöhe. Und wenn Sabine Porsch schon die Türe ins ÖKU aufschließen musste, stellte sie gleich den Konzertflügel mit auf, um mit Andreas Roßmy den musikalischen Part zu übernehmen. Beide, Porsch und Rosmy, stellten das von ihnen gespielte Instrument auch solistisch vor. So erlebte das Publikum Musik und Wort in lockerer Stimmung.

Auch Eva Jäckle hat in der Bergstadt bereits Spuren hinterlassen

Eva Jäckle ist eine Künstlerin, die auch in St. Georgen bereits ihre Spuren hinterlassen hat. Mit der Lesung aus ihres Vaters Hinterlassenschaft hat sie sich einen großen Freundeskreis, nicht nur in der Bergstadt, sondern auch in der Umgebung erschlossen. Es war ein Genuss, die klaren Gedanken und Beobachtungen von Reinhard Jäckle zu erfahren. In seiner Bescheidenheit im Auftreten in der Öffentlichkeit gelang es ihm, mit den zu Papier gebrachten Gedanken und Ideen zu zeigen, dass seine Darstellung der Welt und seiner Umgebung überlegt war. Der Bogen seiner Dichtkunst war weit gespannt. So als sei Reinhard Jäckle gegenwärtig, schuf Eva Jäckle eine Stimmung, die spannender nicht hätte sein können.

Reinhard Jäckle war ein vielseitiger Künstler

Als Ingenieur der Feinwerktechnik kann Jäckle genauestens beobachten, niederschreiben, welche Gedanken ihn erfüllen. Selbst Nachbarschaftliches wird unter seiner Feder zum Erlebnis. Ebenso, wenn im Nachgang über seine beruflichen Aufgaben als Entwicklungsleiter der Firma Gebrüder Staiger vorgelesen wird. "Pendelschläge", so der Titel der jährlich erscheinenden Publikation der Firma, ist ohne Jäckles Beiträge nicht vorstellbar. So erfahren die Gäste über mechanische Großuhren, deren Entwicklung und die in St. Georgen entwickelte Quarzuhr. Sein Wirken im kleinen Kammerorchester mit diversen geschilderten Erlebnissen bereicherten die Erinnerung an den beinahe unbekannten Dichter und Autor, Reinhard Jäckle.