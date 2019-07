von Tom Wiesmann

David Rosenfelder und seine Kollegen arbeiten seit einer Woche am neuen Kanalisationssystem in der Sanatoriumstraße in Peterzell. Wenn sie mit dem ersten Teil des Kanals fertig sind, werden sie erstmal vorübergehend provisorische Anschlüsse für die anliegenden Häuser verlegen. Ob sie im gedachten Zeitplan fertig werden, das könne man zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, sagt Rosenfelder.

80 Meter neuer Asphalt

Seit Anfang Juli steht die große Baustelle auf der Sanatoriumstraße und zwingt den ein oder anderen Peterzeller, über die enge Umleitung zu fahren. Lange hatte es gedauert, bis die Stadt überhaupt eine Firma finden konnte, die bereit war, die Straße zu sanieren. Mitte Mai konnte dann endlich im Ortschaftsrat verkündet werden, dass doch noch eine Baufirma gefunden wurde, die die Straße auf einem Abschnitt von rund 250 Meter von Grund auf sanieren wird und auf weiteren 80 Metern die Asphaltdecke erneuern wird.

St. Georgen Start für Bauarbeiten in der Sanatoriumstraße Das könnte Sie auch interessieren

Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten um Juni 2020 beendet sein. Die Gesamtkosten, die für die gesamte Straße zusammenkommen belaufen sich auf 913 000 Euro. Gleich zu Beginn der Bauarbeiten gab es dann auch schon bereits die ersten Beschwerden von einigen Anwohnern, die beklagten, dass ihnen der Baubeginn nicht rechtzeitig mitgeteilt worden wäre.