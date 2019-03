von Lothar Herzog

Die Bürger aus dem Ortsteil Stockburg haben am 26. Mai die Qual der Wahl: Sie können unter elf Bewerbern die sechs Räte des Ortschaftsrats Stockburg bestimmen, die in den kommenden fünf Jahren die Geschicke des Ortsteils leiten sollen. Gegenüber der Kommunalwahl 2014 gibt es in Stockburg statt bisher zwei nur noch eine Kandidatenliste. In der Nominierungsversammlung am Dienstag im Bürgerhaus einigten sich die Bewerber auf den Namen "Stockburger Bürger". Die bisherige zweite Liste mit dem Namen "Unabhängige Bürger von Stockburg" gibt es nicht mehr.

Nur Hedwig Pfefferle scheidet nach 30 Amtsjahren aus

Wie Ortsvorsteher Ernst Laufer erläuterte, handle es sich bei Ortschafts-, Gemeinde- und Kreistagswahlen um Persönlichkeitswahlen. Da außerdem in Stockburg sowieso jeder jeden kenne, schlage er eine alphabetische Reihenfolge auf der Liste vor. Damit waren alle einverstanden. Angeführt wird sie von Nicole Beha (40 Jahre), gefolgt von Thomas Furtwängler (39), Thomas Hackenjos (55), Gerhard Klausmann (28), Ernst Laufer (55), Klaus Neininger (59), Roland Rapp (53), Axel Sauter (47), Felizitas Schießle (30), Susanne Seckinger (50) und Waldemar Weißer (56). Aus dem bisherigen Gremium wird nur Hedwig Pfefferle nach 30 Amtsjahren ausscheiden. Weitermachen wollen Ortsvorsteher Laufer, Beha, Furtwängler, Klausmann und Rapp. Pfefferle übernahm die Funktion der Schriftführerin, die neben Laufer und Klausmann die Liste unterschrieb.

Zeitplan für Brückensanierung im Groppertal ist fraglich

Nach Auskunft des Ortsvorstehers sind Kandidatensuche und Bewerbergespräche harmonisch verlaufen, worüber er froh sei. Ob die geplante Brückensanierung im Groppertal noch dieses Jahr in Angriff genommen werde, sei fraglich. Dies hänge vom Eingang des Förderbescheids ab. Sollte die Stadt ihn erst im September erhalten, müsse die Sanierung auf das Frühjahr 2020 verschoben werden. Eine Sperrung der Kreisstraße im Winter könne den Anliegern nicht zugemutet werden. Witterungsabhängig würden in den kommenden Tagen entlang dieser Straße noch einzelne Bäume gefällt, informierte Laufer über den aktuellen Stand.