Die Kandidaten zur Ortschaftsratswahl am 26. Mai 2019 trafen sich im Sportlerheim des Peterzeller Fußballvereins zur Nominierungsversammlung. Als Sitzungsleiter übernahm Jochen Kitiratschky das Verfahren.

Als erstes wurde geklärt unter welcher Benennung die zukünftigen Ortschaftsräte gegenüber den Wählern antreten wollen. Recht schnell wurde beschlossen, so wie bei der vorhergehenden Wahl als „Unabhängige Wählervereinigung Peterzell“ (UWP) anzutreten. Die zehn anwesenden Bewerber wurden schnell einig wie das Prozedere gehandhabt werden soll. In geheimer Wahl stimmten alle dafür, die Kandidaten in alphabethischer Folge aufzulisten. Sicher ist, dass Marcus Müller aus beruflichen Gründen nicht mehr antritt. Jochen Kitiratschky verlässt den Ortschaftsrat nach fünf Jahren ebenfalls. Er zeigt sich etwas enttäuscht, „dass zu wenig umgesetzt wurde.“ Zehn Sitze werden an der Ortschaftsratswahl vergeben.

Das sind die Kandidaten

Insgesamt stehen elf Bewerber parat, um sich im Ortschaftsrat zu engagieren. Nachfolgend die Kandidaten: Christian Fichter, seit fünf Jahren im Ortschaftsrat, 29 Jahre alt, von Beruf Landwirtschaftsmeister. Peter Fichter (66), Geschäftsführer, selbstständig, seit 2004 im Ortschaftsrat. Thomas Fröschl (54), Schreiner, seit zehn Jahren im Ortschaftsrat. Michael Gausmann (24), neuer Kandidat, derzeit dualer Student der Holzbautechnik. Andreas Joos (47), Diplom-Ingenieuer (BA), 20 Jahre im Ortschaftsrat. Klaus Lauble (51), Industriemechaniker, fünf Jahre im Ortschaftsrat. Michael Lauble (47), Werkzeugmechaniker, von 1999 bis 2009 und ab 2014 im Ortschaftsrat. Michael Otte (54), seit zehn Jahren Ortschaftsrat. Jasmin Schulze (37), neue Kandidatin, Regina Weißer (44), neue Kandidatin und Jörg Zimmermann (48) Gymnasiallehrer, seit fünf Jahren im Ortschaftsrat.

Das wollen die Bewerber erreichen

Die Bewerber stellten ihre Vorstellungen zu Aufgaben im Ortschaftsrat vor. Peter Fichter tritt für sozialdemokratische Grundgedanken ein. Er will sich an der Entwicklung Peterzells aktiv beteiligen. Thomas Fröschl tritt an, weil er hier wohnt und auch im Verein der Bürgerwehr engagiert ist. Michael Lauble will an der Zukunft von Peterzell mitarbeiten. Jörg Zimmermann will etwas für den Ort, die Kinder und Jugendlichen und die Schule tun. Regina Weißer sieht ihre Aufgabe bei der Schule, dem Kindergarten und bei der Jugend.

Jasmin Schulze sagt: „Ich wollte auch, dass mal eine Frau dabei ist.“ Sie tritt auch für das Hagenmoos an. Für Andreas Joos gilt, Peterzell im Gesamtkontext der Stadt weiterzubringen, insbesondere die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Christian Fichter will die Interessen des Außenbereichs einbringen und auch für die Landwirtschaft eintreten. Klaus Lauble stellt den Erhalt der Schule und die Schaffung neuer Wohngebiete in den Fokus. Er will Peterzell in St. Georgen vertreten. Michael Otte will die Lebensqualität verbessern und die Attraktivität Peterzells für alle Generationen steigern.