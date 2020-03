von Rolf Hohl

Wer sie sieht, weiß gleich: Das sind keine gewöhnlichen Supermarkt-Kunden. Simon Davidsen und Ruben Heinzmann sind nämlich Pfadfinder der Royal Rangers und folgen gerade ganz besonders der bekannten Tugend, jeden Tag eine Tat zu vollbringen. Sie gehen einkaufen für all jene, die es selbst aus Gründen der gesundheitlichen Prävention nicht mehr können oder sollten.

Pfadfinder wollen Gutes tun

„In den letzten Tagen hat sich die Situation durch die Ausbreitung des Coronavirus ja immer mehr zugespitzt, bis auch unsere Stammestreffen schließlich abgesagt wurden“, berichtet Simon Davidsen, der den St. Georgener Stamm der Royal Rangers leitet. „Mit dem Pfadfindertum verbindet man immer, Gutes zu tun. Und gerade jetzt, wo wir mehr Zeit haben, wollen wir auch helfen wo es uns möglich ist“, sagt er.

Pfadfinder stellen Angebot auf die Beine

So hätten sich die älteste Gruppe der Pfadfinder zwischen 15 und 18 Jahren und die Leiter zusammengeschlossen, um gemeinsam dieses Angebot auf die Beine zu stellen. Telefonisch oder per Whatsapp-Nachricht sind die Rangers nun ganz unkompliziert erreichbar. „Meistens sind das ganz normale Wocheneinkäufe, die wir machen. Die Leute brauchen vor allem frisches Gemüse und andere Lebensmittel, die nicht so lange haltbar sind“, schildert Ruben Heinzmann. Was sie aber nicht machen, so betont er, sind Hamsterkäufe: „Das muss immer im Maß bleiben, wir kaufen keine übermäßigen Mengen ein.“

Vertrauensverhältnis wichtig

Dabei werde darauf geachtet, dass den jeweiligen Hilfsbedürftigen immer derselbe Pfadfinder zugeteilt wird, um ein gewisses Vertrauensverhältnis zu schaffen, so Stammleiter Davidsen. Räumlich sei das Angebot erst einmal auf St. Georgen beschränkt, „aber wenn wir Anfragen von weiter her bekommen und gerade einen Fahrer frei haben, dann übernehmen wir auch das“, sagt er. Die Übergabe der Einkäufe erfolge dann auf Wunsch ebenfalls kontaktlos, indem die Waren etwa an der Haustür abgestellt werden. „Diese Details klären wir aber alle vorher schon bei einem telefonischen Gespräch“, erklärt Davidsen.

Angebot nicht nur für Risikogruppen

Zudem, so fügt er hinzu, sei das Angebot nicht nur auf Risikogruppen wie ältere Personen beschränkt: „Es können auch gerne Eltern anrufen, die zu Hause auf die Kinder aufpassen müssen oder andere Leute, die gerade viel um die Ohren haben.“

Kontaktdaten

Wer die Einkaufshilfe der Pfadfindergruppe Royal Rangers in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter der Nummer 0157/87297090 melden. Dies ist sowohl telefonisch, per SMS oder über die Messenger-Dienste Whatsapp und Threema möglich. Auch per E-Mail sind sie zu erreichen unter rr470st.georgen@gmail.com. Das Angebot der Pfadfinder ist kostenlos.