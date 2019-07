von Rolf Hohl

Am Bahnhof St. Georgen sind sie immer wieder zu beobachten: Menschen, die ungläubig vor dem Fahrscheinautomaten stehen und erst einmal leer schlucken. Der Preis von 5,20 Euro für die achtminütige Fahrt nach Villingen lässt viele an ein Irrtum glauben, aber sie haben sich weder vertippt noch sonst etwas falsch gemacht. Und ab dem 1. August wird das Staunen noch größer, denn dann steigen die Preise noch einmal um weitere zehn Cent pro Fahrt, wie der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar jetzt mitteilte.

Eine teure Durchfahrt

Der Grund für die vergleichsweise hohen Preise für die rund 15 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Villingen und der Bergstadt liegt in der Zone 3, die Königsfeld und die umliegenden Ortschaften umfasst. Wie ein Keil drängt sie sich bei Mönchweiler zwischen den Zonen 2 und 4 über die Bahngleise.

Die Schwarzwaldbahn hält dort zwar nicht, und hinter der Bahnstrecke gibt es auch keine Bushaltestellen mehr, aber statt 3,50 Euro kostet die Fahrt wegen der zusätzlichen Zone 1,70 Euro mehr. „Diese Zonengestaltung ist etwas für höhere Geister – verstehen kann man das nicht“, sagt auch Albert Huber, einer der Vorsitzenden der BUND-Ortsgruppe Königsfeld-St. Georgen.

Das sagen Reisende in St. Georgen Klaus Böhme | Bild: Tom Wiesmann Klaus Böhme wartet gerade auf den Zug nach Villingen. „Ich zahle für die Fahrt nach Villingen 5,20 Euro. Nach Hornberg fahre ich dreimal so lang und das kostet 6,50 Euro“, sagt er. Dazu komme noch, dass ihm seine Bahncard im Verbundgebiet nichts bringe und er die Tickets hier nicht mal online kaufen könne.

David Jäckle | Bild: Tom Wiesmann David Jäckle ist 17 Jahre alt und wartet ebenfalls auf den Zug. „Ich verstehe die Preise auch nicht“, sagt er. Er fahre zwar mit einer Schülerbusfahrkarte, sei aber auch schon mit Einzelticket gefahren und habe den seltsamen Preis bemerkt.

Robin Haas | Bild: Tom Wiesmann Robin Haas ist 17 Jahre alt und fährt heute mit seinem Freund nach Villingen zum Shoppen. „Ich glaube, es war sogar mal billiger“, sagt er. Er fährt meistens mit seiner Schülerbusfahrkarte, aber ihn wundern die Preise für die kurze Strecke ebenfalls.

Victoria Dillmann | Bild: Tom Wiesmann Victoria Dillmann ist Auszubildende in Villingen und deswegen auf die Bahn angewiesen. Sie kenne sich zwar nicht so gut mit den Preisen aus, „aber ich finde es schon ein bisschen teuer“, sagt sie. Sie fahre mit einer Azubi-Fahrkarte. wartet gerade auf den Zug nach Villingen. „Ich zahle für die Fahrt nach Villingen 5,20 Euro. Nach Hornberg fahre ich dreimal so lang und das kostet 6,50 Euro“, sagt er. Dazu komme noch, dass ihm seine Bahncard im Verbundgebiet nichts bringe und er die Tickets hier nicht mal online kaufen könne.ist 17 Jahre alt und wartet ebenfalls auf den Zug. „Ich verstehe die Preise auch nicht“, sagt er. Er fahre zwar mit einer Schülerbusfahrkarte, sei aber auch schon mit Einzelticket gefahren und habe den seltsamen Preis bemerkt.ist 17 Jahre alt und fährt heute mit seinem Freund nach Villingen zum Shoppen. „Ich glaube, es war sogar mal billiger“, sagt er. Er fährt meistens mit seiner Schülerbusfahrkarte, aber ihn wundern die Preise für die kurze Strecke ebenfalls.ist Auszubildende in Villingen und deswegen auf die Bahn angewiesen. Sie kenne sich zwar nicht so gut mit den Preisen aus, „aber ich finde es schon ein bisschen teuer“, sagt sie. Sie fahre mit einer Azubi-Fahrkarte.

So kostet etwa die fast gleich lange Strecke von Villingen nach Trossingen für einen Erwachsenen nur 2,30 Euro, weil sie komplett in der Zone 4 liegt. Für Huber wäre daher eine Änderung des Zonenplans in konzentrische Kreise von Villingen ausgehend logischer, ähnlich wie es in Stuttgart bereits der Fall sei. Denn die abenteuerliche Ausgestaltung der Zonen geht im Süden noch weiter: Dort quetscht sich Zone 7 zwischen Villingen und Donaueschingen, sodass auch da die teurere Preisstufe 3 greift.

Kein Vertrauen in den Rufbus

Axel Maier, sein Vorstandskollege von der BUND-Ortsgruppe, kritisiert außerdem die Fahrtzeiten in den Abendstunden. „Wenn man abends mal nach Villingen in die Kneipe geht, muss man auch wieder nach Hause kommen.“ Beim Rufbus, der nach 22.15 Uhr fährt, sei es nämlich keineswegs gewiss, dass man noch einen Platz bekomme, wie er aus eigener Erfahrung berichtet. Auch er habe es schon erlebt, dass der Bus komplett besetzt gewesen sei, obwohl sich alle Fahrgäste vorher angemeldet hätten. „Danach habe ich mir selbst eine Mitfahrgelegenheit besorgt“, so Maier.

St. Georgen Fledermaus, Fischschonzeit und die Deutsche Bahn: Warum es fast vier Jahre dauern wird, bis eine Brücke in Stockburg saniert werden kann Das könnte Sie auch interessieren

Ein Schritt in die richtige Richtung sei hingegen der Versuch, den Donaueschingen jetzt wiederbelebt. Für die drei Buslinien DS1, DS2 und DS3 wird es ab August das Donau-City-Ticket für 1,50 pro Person geben. Ein ähnliches Projekt hatte es schon einmal 2017 gegeben, da wurde es allerdings nach einjähriger Testphase wieder beerdigt, weil der Gemeinderat die Subventionen nicht verlängert hatte. Jetzt versucht es die städtische Verkehrsgesellschaft Bregtal noch einmal auf eigenes Risiko.

Andere Städte sind schon weiter

Solche Modelle, wie es sie etwa in Radolfzell am Bodensee schon länger gibt, befürworten die beiden. „Wenn man aber die Verkehrsverbünde darauf hinweist“, beklagt Maier, „hat man den Eindruck, dass man sich nicht auf solche Versuche einlassen will“.