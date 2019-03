Das ehrgeizige Ziel, die St. Georgener zu den gesündesten Menschen der Republik zu machen, wird in der kommenden Woche in der Bergstadt weiter verfolgt. Vom 17. bis 22. März findet die Gesundheitswoche im Rathaus statt. Organisator und Mediziner Johannes Probst hat für die fünf Vortragsabende hochqualifizierte Referenten gewinnen können.

In den Mittelpunkt der 27.Gesundheitswoche rücken Gefäß- und Stoffwechselerkrankungen. "Wir sind so alt wie unsere Gefäße", erläutert Probst bei der Vorstellung des Programms. Deshalb geht es bei den Vorträgen unter anderem um Herz- und Gefäßkrankheiten, Cholesterin, Schlaganfall, Diabetischer Fuß und Autoimmunerkrankungen. Als Referenten konnten die Mediziner Stephan Jacob und Bernd Hohenstein sowie vom Schwarzwald-Baar-Klinikum die Direktoren der Klinik für Neurologie, Hubert Kimmig, Stephan Eder von der Klinik für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin sowie Stefan Beckert, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie gewonnen werden.

Als beste Medizin und wirksamer als jedes Medikament nennt Johannes Probst "gesunde Ernährung und Bewegung", um gesund zu bleiben. Deshalb gibt es neben den Fachvorträgen weitere Informationsangebote zu nachhaltiger Ernährung mit Maria Daniela Nunez Burbano de Lara und progressive Muskelentspannung nach Jacobsen mit Psychologin Waltraud Werner.

Neben den abendlichen Vorträgen gibt es im Vorfeld weitere Gesundheitsangebote. Am Mittwoch, 20. März, lädt die Pfizer Pharma GmbH zwischen 14 und 18 Uhr zum computergestützen Gesundheits-Check. Anhand einiger Daten wie Größe, Gewicht, Umfang und den Ergebnissen einer Blutdruckmessung, Blutuntersuchung auf Cholesterin und Blutzucker kann mit einer ziemlichen Genauigkeit vorhergesagt werden, ob man ein erhöhtes Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko hat.

Referenten meist ehrenamtlich

Von Mittwoch bis Freitag gibt es im fünften Obergeschoss im Rathaus von 18 bis 19 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde zu ganzheitlichem Gedächtnistraining mit Sabine Hummel.

Eröffnet wird die Gesundheitswoche am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr mit einem Konzert des Kammerorchesters unter der Leitung von Reinhard Ziegler. Zu hören sein wird als Klavierkonzert die 1. Sinfonie in C-Dur von Ludwig van Beethoven. Solistin am Flügel ist Gabriele König.

Am Montag, 18. März, eröffnet Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger die Vortragsreihe. An diesem Abend geht es um die "Rache des Schlaraffenlandes"; Herz- und Gefäßkrankheiten mit Mediziner Stephan Jacob. Zweiter Vortrag des Abends sind die Gedanken über nachhaltige Ernährung mit Maria Daniela Nunez Burbano de Lara.

Wie Melanie Reinl vom Kulturamt im Rathaus erklärt, kann das Angebot der Gesundheitswoche für die Bürger kostenlos angeboten werden, "weil die Referenten ihre Vorträge größtenteils ehrenamtlich halten." Die geringen anfallenden Kosten übernehme die Stadt gerne.