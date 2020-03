von Rolf Hohl

Gerade einmal knappe neun Monate hat es gedauert, bis der Funke aus dem Jugendgemeinderat (JGR) gezündet hat. Dort hatte Bürgermeister Michael Rieger im vergangenen Juli die Nachhaltigkeitswoche als Reaktion auf die Klimaproteste in St. Georgen angeregt, was die JGR-Mitglieder sofort aufgenommen haben. Am Montag, 16. März, startet diese also mit folgenden Programmpunkten an jedem der fünf Wochentage.

Montag, 16. März: Um 18 Uhr beginnt die Nachhaltigkeitswoche mit der Eröffnungsveranstaltung im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Dort wird dann der Physiker und Mathematiker Otto Wöhrbach einen lebendigen Vortrag halten, den er mit „Klimawandel? Hat‘s doch schon immer gegeben“ überschrieben hat. Der langjährige Leiter des Planetariums in Freiburg geht dabei auf die 4,6 Milliarden Jahre alte Klimageschichte der Erde ein, und was ihr in Zukunft durch die Emission von Treibhausgasen droht.

Das Programm liegt jetzt im Rathaus und an anderen öffentlichen Stellen aus. | Bild: Rolf Hohl

Dienstag, 17. März: Um 9 und um 14 Uhr finden an diesem Tag Workshops im Theater im Deutschen Haus statt. Dazu können sich Interessierte noch bis heute Abend bei JGR-Mitglied Florian Schuhbauer anmelden unter florianschuhbauer@online.de. Um 18.30 Uhr führen die Teilnehmer dort dann gemeinsam mit Schauspielern aus Kenia, Kolumbien und St. Georgen ein Theaterstück auf. Zudem gibt es an diesem Tag im Kailash Guesthouse und im Café Bohnenheld einen fairen Mittagstisch. „Da können von 12.30 bis 13 Uhr alle kommen, die Hunger haben, eine Anmeldung ist nicht nötig“, erklärt Kathrin Frenz, die bei der Stadtverwaltung die Nachhaltigkeitswoche begleitet.

Wo der Elektroschrott aus Europa landet

Donnerstag, 19. März: Mit zwei Filmen geht es am vierten Tag wieder im Theater im Deutschen Haus weiter. Dort wird um 15 Uhr der Animationsfilm „Die Konferenz der Tiere“ gezeigt, der sich um den Wassermangel in der afrikanischen Savanne dreht. Am Abend läuft dann die Dokumentation „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“, die die globalen Folgen von Elektroschrott aufzeigt. „Das passt gut zum Gesamtkonzept der Nachhaltigkeitswoche, weil der Film deutlich macht, was jeder ganz konkret zum Umweltschutz beitragen kann“, so Christin Broghammer von JGR.

Unterstützt werden die Jugendlichen auch von der Bürgerstiftung, die mit 2000 Euro einen erheblichen finanziellen Beitrag zur Umsetzung der Woche leistet. Für Erwin Müller, Vorsitzender der Stiftung, entspricht dies ganz dem Stiftungszweck. „Schließlich ist in unserer Satzung festgehalten, dass wir uns für die Belange aller Bürger einsetzen wollen, und Nachhaltigkeit ist definitiv ein Thema, das uns alle betrifft.“