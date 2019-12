Bürgermeister Fréderic Masquelier drückte auf einen roten Knopf und der Baum aus St. Georgen erstahlt nun für die kommenden Wochen in prächtigem Glanz. Bei dem Festakt wurde dem St. Georgener Zoran Josipovic die Ehrenbürgerschaft der Stadt Saint Raphael verliehen. Bürgermeister Masquelier würdigte in einer sehr persönlichen Ansprache den unermüdlichen Einsatz Josipovics für den Schüleraustausch, der junge Leute aus beiden Städten zusammengebracht hat. Sébastien Michel, Präsident des Partnerschaftskomites, schloss sich im Namen der 60 Mitglieder des Komites den Glückwünschen an.

Die Stadtverwaltung St. Georgen mit Markus Esterle hat auch für die Zukunft „viele kleine Dinge, die den großen Unterschied machen“ für die Partnerschaft geplant, heißt es in der Mitteilung.