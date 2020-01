Weil eine 53-jährige Frau im St. Georgener Lorenzhaus im August-Springer-Weg ein nass gewordenes Telefon in einem Mikrowellengerät trocknen wollte, musste am Montagabend gegen 22.20 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Anstatt zu trocknen, verschmorte das Schnurlostelefon jedoch unter erheblicher Rauchentwicklung in der Mikrowelle und löste einen Brandmelder aus.

Telefon nicht mehr zu gebrauchen

Die unter der Leitung von Christoph Kleiner mit vier Fahrzeugen und 17 Mann eintreffende Feuerwehr brachte den missglückten Trocknungsversuch schnell unter Kontrolle. Zwar waren Telefon und Mikrowelle nicht mehr zu gebrauchen, doch kam es glücklicherweise zu keinem Brand oder Personenschaden. Nach dem Durchlüften der Räume konnten die Wehrmänner wieder abrücken.

Rauch aus dem Kamin

Bereits am Sonntagmorgen musste die Feuerwehr ausrücken, weil ein Anrufer um 6.30 Uhr eine Rauchentwicklung in der Gewerbehallenstraße meldete. Bei genauer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um Rauch aus einem Kamin handelte.