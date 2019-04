von SK

Die 68-Jährige ist am Dienstag, gegen 14.35 Uhr auf der Bundesstraße 33 mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Der Aufprall war derart stark, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war, so die Polizei. Die Autofahrerin und ihr Hund wurden jedoch nicht verletzt. Die 68-Jährige erklärte gegenüber der Polizei, ihr Hund habe sie abgelenkt, weshalb sie in die Leitplanke gekracht sei.