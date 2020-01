Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Industriestraße gewaltsam in einen Discounter einzudringen. Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigte der Täter die Tür einer Bäckerei, ins Innere gelang er jedoch nicht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724/9495-00, in Verbindung zu setzen.