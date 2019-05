Dieter Zuckschwerdt ist einer der letzten seiner Art. Genauer, der letzte Schneidermeister innerhalb der Handwerkskammer Konstanz ohne eigenes Konfektionsgeschäft. Bis heute fertigt er in seinem kleinen Atelier Anzüge nach Maß. Sein Schwerpunkt aber liegt längst in der Herstellung von Trachten und Uniformen.

Trachten machen ihm besonderen Spaß

Sorgfältig macht Dieter Zuckschwerdt an der Trachtenweste die letzten Stiche mit einer alten Nähmaschine. Dann begutachtet er das gute Stück und nickt zufrieden.

"Trachten nähen macht besonders Spaß", erklärt er, als er die Weste an eine Garderobenstange hängt. Dort hängen neben weiteren Auftragsarbeiten bereits eine Uniformjacke der Villinger Bürgerwehr, und ein Sakko aus hochwertigem Tuch. "Das Sakko habe ich extra für einen Unternehmer angefertigt, der Wert auf Maßkleidung legt", erklärt Dieter Zuckschwerdt.

Kaum noch Maßanzüge

Maßanzüge schneidert er heute kaum noch. Die Klientel dazu wird weniger. "Früher war das anders. Da kamen viele Geschäftsleute und haben ihre Anzüge bei uns schneidern lassen", blickt Zuckschwerdt zurück. Heute gibt es Anzüge, Hosen und Sakkos in nahezu jeder Konfektionsgröße zu kaufen. Bei außergewöhnlichen Körpermaßen, die nicht dem normalen Konfektionsstandard entsprechen, ist das Können des Schneidermeisters aber auch heute noch gefragt.

115 Jahre Tradition in St. Georgen

Das Zuckschwerdt’sche Schneiderhandwerk hat eine 115-jährige Tradition. 1904 gründete Georg Zuckschwerdt eine Herrenschneiderei, die später vom Vater des heutigen Inhabers übernommen wurde. Der berufliche Werdegang von Dieter Zuckschwerdt war damit vorprogrammiert.

"Ich wollte ja eigentlich lieber Förster werden", verrät Dieter Zuckschwerdt. Dass er die Abiturprüfung auf dem Progymnasium geschwänzt hat, weil er sich lieber nachmittags mit seinen Freunden auf dem Bolzplatz traf, sah sein Vater damals gelassen. "Des macht nix, du wirsch ja sowieso Schneider, da brauchsch kein Abitur", habe er gesagt.

Auch die Uniformen vom Trachtenverein kommen von Dieter Zuckschwerdt

In den vergangenen 25 Jahren hat sich Dieter Zuckschwerdt auf das Anfertigen von Trachten und Uniformen spezialisiert. Der Trachtenverein St.Georgen setzt auf das Können des Schneidermeisters, ebenso wie die Villinger Vereine Bürgerwehr, Katzenmusik, Stadtharmonie und Rietvögel. Auch Musikvereine aus Buchenberg, Schönwald und Waldkirch hüllen sich in die Uniformen aus seiner Anfertigung. Dabei ist das Schneidern einer Uniform oder Tracht sehr zeitaufwändig. "Für Hose, Weste und Jacke brauche ich zwei Wochen."

Konfektionsgeschäft in der Stadtmitte

Früher betrieb Dieter Zuckschwerdt zusätzlich ein Konfektionsgeschäft in der Stadtmitte. Das gibt es längst nicht mehr. Heute arbeitet er in einem kleinen Atelier in seinem Haus auf der Seebauernhöhe. "Ich mache das heute noch aus Hobby", sagt der 83-Jährige. Treue Dienste leisten ihm bis heute alte Nähmaschinen und eine Knopflochmaschine. Das modernste Arbeitsgerät ist eine Bügelmaschine. Ein Relikt aus der Zeit, als Dieter Zuckschwerdt seine Schneiderlehre bei seinem Vater machte, ein Gerät zum Erhitzen von Bügeleisen, steht heute im Heimatmuseum Schwarzes Tor.

Bis heute steht, beziehungsweise sitzt Dieter Zuckschwerdt jeden Tag in seinem Atelier und schneidert, näht und bügelt Trachten, Uniformen und vereinzelt auch Anzüge. Auch wenn er es heute ruhiger angeht. "Bei schönem Wetter mache ich auch mal mittags Feierabend." Ans Aufhören denkt er aber noch nicht. "Ich habe keine anderen Hobbies", sagt er und lacht.