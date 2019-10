Der Magdalenenberg am südlichen Stadtrand von Villingen ist ein mystischer Ort. Archäologischen Untersuchungen zufolge wurde er um 600 vor Christus als keltisches Fürstengrab errichtet und gilt als größte hallstattzeitliche Grabstätte Mitteleuropas. Und dem Magdalenenberg liegt der Weg, den der Villinger Buchautor Christof Weiglein beinahe jeden Tag mit seinem Handbike passiert.

So war es nur eine Frage der Zeit, bis seine schriftstellerische Fantasie wachgekitzelt wurde, die ihn dazu veranlasste, ein Buch zu schreiben, in dem der Magdalenenberg im Mittelpunkt steht. Im Rahmen der St. Georgener Literaturtage las Weiglein am Sonntagabend im Deutschen Phonomuseum aus seinem Krimi „Das Keltenritual„.

Aufwändige Recherche im Franziskanermuseum

Ein Mann, der einem keltischen Ritual zum Opfer fiel und ein grummeliger Kommissar, den das Verbrechen an seinen Heimatort zurück führt: das sind nur einige Eckpunkte des Kriminalromans. Es ist das vierte Buch von Christof Weiglein. Der Autor hat für die Passagen, die am Magdalenenberg mit dem Keltengrab spielen, aufwändige Recherche betrieben. Informationen besorgte er sich unter anderem im Franziskanermuseum und beim Geschichts- und Heimatverein.

Sieben Jahre hat Christof Weiglein in seiner Freizeit an dem Roman gearbeitet, der viel Recherchearbeit vor Ort erforderte. | Bild: Sprich, Roland

Sieben Jahre Arbeit stecken in dem Buch

Erschienen ist das Buch Anfang des Jahres. „Mit dem Schreiben habe ich bereits 2012 begonnen“, erzählt Christof Weiglein in der Lesepause im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der lange Zeitrahmen relativiert sich, wenn man weiß, dass der Autor ausschließlich in seiner Freizeit und im Urlaub schreibt. Während die Beschreibungen im Zusammenhang mit dem Magdalenenberg präzise recherchiert wurden, konnte Weiglein bei der Rahmenhandlung seiner Fantasie freien Lauf lassen. Seine Protagonisten sind keine weichgespülten Figuren, sondern Charaktere mit Ecken und Kanten. So muss Hauptkommissar Panther nicht nur einen Mörder finden, der sein Ofer perfide zur Strecke brachte, sondern auch sein Leben nach einer schmerzlichen Trennung wieder in den Griff bekommen.

Im Phonomuseum verriet der Autor freilich nicht zu viel vom Inhalt. Er gab gerade so viel preis, dass die aufmerksamen Zuhörer Appetit bekamen, zu erfahren, wie sich die Geschichte am Ende auflöst. Musikalisch begleitet wurde Weiglein von Patrick Ziegler auf der Gitarre.

Aufmerksam lauschen die Zuhörer im Phonomuseum, als Buchautor Christof Weiglein aus seinem Krimi „Das Keltenritual“ liest. Die Geschichte seines vierten Buches spielt in der Heimatstadt des Villinger Autors rund um das Keltengrab auf dem Magdalenenberg. | Bild: Sprich, Roland

Die Literaturtage

Bereits am kommenden Sonntag, 3. November, steht die nächste Autorenlesung bei den St. Georgener Literaturtagen an. Dann liest Martina Bergmann im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe aus ihrem Roman „Mein Leben mit Martha“. Es ist eine humorvolle Betrachtung einer ungewöhnlichen Gemeinschaft zwischen einer jungen Frau, die sich um eine an Demenz erkrankte Frau kümmert. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Karten kosten acht Euro im Vorverkauf, zehn Euro an der Abendkasse. (spr)