In den meisten Familien beginnt der Heiligabend heute mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums. Bei Familie Vanessa und Domenico Marazzita ist der Weihnachtsbaum bereits seit Ende November festlich geschmückt und die Lichter leuchten jeden Tag. Denn die Familie hat einiges nachzuholen. Sie feiern seit vier Wochen jeden Tag, dass ihre kleine Tochter Mirella das Weihnachtsfest dieses Jahr nicht in einem Krankenhaus verbringen muss. Sondern zuhause bei Mama, Papa und ihren beiden Schwestern Fabiola und Francesca sein kann. Und sie feiern jeden Tag, den das kleine Mädchen am Leben ist, das in ihrem jungen Leben bisher mehr in Krankenhauszimmern als in ihrem Kinderzimmer geschlafen hat.

Denn die Dreieinhalbjährige und ihre Familie haben schwere Zeiten hinter sich. Vor genau einem Jahr lag Mirella über Weihnachten auf der Transplantationsstation der Uniklinik in Freiburg, nachdem sie Ende November eine Stammzellentransplantation erhalten hatte. Mirella hatte akute lymphoblastische Leukämie (ALL). Dank einer Knochenmarkspende ihrer großen Schwester Francesca hat Mirella die Krankheit nun überwunden. In die Klinik müssen die Eltern mit ihrer Tochter dennoch jede Woche. "Mirella hat die Spendergen-Empfängerkrankheit und wir müssen zur Behandlung jede Woche nach Freiburg", erzählt Mutter Vanessa.

St. Georgen Neue Wohnung ist lebenswichtig: Familie aus St. Georgen muss wegen Krebserkrankung der Tochter umziehen Das könnte Sie auch interessieren

Die schwere Krankheit ihrer Tochter hat das Leben der Familie komplett verändert. "Wir planen nichts mehr, wir leben als Familie nur den jeweiligen Tag", sagen sie. So wertvoll ist ihnen die Zeit mit den Kindern geworden.

Bei dem Pressetermin, der Ende November stattfand, trägt Mirella ein besonders schönes Kleid. Aber nicht nur, um auf dem Foto hübsch auszusehen. "Wir feiern heute Geburtstag. Denn vor genau einem Jahr fand die Transplantation statt", sagt Vanessa Marazzita. Eigentlich hat Mirella ja im Juli Geburtstag. "Aber dieser Tag, an dem ihr das Leben neu geschenkt wurde, hat eine viel größere Bedeutung." Gefeiert wurde mit vielen Freunden und Verwandten, einer Geburtstagstorte und vielen bunten Luftballons.

St. Georgen Vanessa Marazzita hat eine neue Wohnung Das könnte Sie auch interessieren

Die ganze Familie Marazzita ist auch unglaublich dankbar dafür, dass viele Freunde und Bekannte sie in der schweren Zeit unterstützt haben. "Wir haben uns nie alleine gefühlt." Die fünfköpfige Familie ist auch wegen einer anderen Sache sehr dankbar. Im Sommer vergangenen Jahres berichtete der SÜDKURIER darüber, dass die Familie aufgrund der schweren Erkrankung des Kindes auf ärztliches Anraten dringend ein neues Zuhause benötige, da der Zustand der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße, in der die Familie bis dato lebte, für das geschwächte Immunsystem des Kindes ein hohes Gesundheitsrisiko darstellte. "Als der Artikel erschienen ist, hat sich sofort eine Frau gemeldet und uns eine 130 Quadratmeter große, neu renovierte Wohnung angeboten. Wir konnten sofort einziehen", schildert Vanessa Marazzita das glückliche Ende dieser Geschichte. Und deshalb, und weil die ganze Familie Vanessa, Domenico, Mirella und ihre Geschwister Fabiola und Francesca das Weihnachtsfest dieses Jahr gemeinsam in den neuen vier Wänden verbringen können, wird dieses Weihnachtsfest für die Familie ganz besonders schön.