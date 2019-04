Die Feuerwehr der Bergstadt hat am Montagabend ein neues Feuerwehrauto in Empfang genommen. Das "Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug", kurz "HLF 20", steht ab sofort im Gerätehaus an der Spittelbergstraße für den Notfall bereit.

Neugierige Blicke: Das neue HLF 20 der St. Georgener Feuerwehr ist ab sofort bereit zum Einsatz. | Bild: Kevin Rodgers

Die 20 im Namen steht für die Förderleistung der fest eingebauten Pumpe im Heck des Fahrzeugs, die bis zu 2000 Liter Wasser pro Minute bei einem Druck von 10 Bar fördern kann.

Luisa, Claudio und Laura sind schon einmal zur Probe gesessen. | Bild: Kevin Rodgers

Wertschätzung für die Feuerwehr

Das neue Fahrzeug wurde angeschafft, nachdem die Feuerwehr dem Gemeinderat im Jahr 2017 den Ersatz des mittlerweile 33 Jahre alten LF 16/12 aus dem Jahr 1986 vorgeschlagen hatte.

Video: Kevin Rodgers

316 000 Euro. Für die Kommune ein Kraftakt

Insgesamt kostet das HLF 20 rund 406 000 Euro. Der Anteil der Kommune beläuft sich abzüglich einer Förderung von 90 000 Euro auf etwa 316 000 Euro. "Für St. Georgen ist das eine große finanzielle Kraftanstrengung", erklärte Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, bevor er seinem Bruder, dem Kommandanten Christoph Kleiner, die Schlüssel überreichte. "Es ist kein neues Spielzeug, sondern dringend benötigtes Handwerkszeug und eine Form der Wertschätzung für die Feuerwehr."

Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, Kommandant Christoph Kleiner sowie Diakon Michael Radigk und Kreisbrandmeister Florian Vetter bei der Schlüsselübergabe. | Bild: Kevin Rodgers

Ein Fahrzeug der Superlative

Das neue Fahrzeug ergänzt den Fuhrpark der Bergstadt-Feuerwehr. 15 Tonnen bringt das von der Münchner MAN und von dem Ulmer Aufbauhersteller Magirus gebaute Fahrzeug auf die Waage.

Im Heck des Fahrzeugs ist das Bedienelement für die Feuerlösch-Kreiselpumpe installiert. | Bild: Kevin Rodgers

Der Tank ist theoretisch in 48 Sekunden leer

Damit sei das HLF 20 ein für eine Freiwillige Feuerwehr sehr großes Auto. Drei Kernkompetenzen hat das Fahrzeug während des Einsatzes: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Wasserförderung. Das Wasser wird dabei nicht mitgeführt. Zwar hat das Fahrzeug einen 1600-Liter-Tank. Dieser wäre jedoch bei Maximalleistung der Pumpe rein rechnerisch nach 48 Sekunden leer.

Digitale Schaltzentrale: Das Bedienelement der Pumpe, die bis zu 2000 Liter Wasser pro Minute fördern kann. | Bild: Kevin Rodgers

Umfangreiche Ausstattung

290 PS und permanenter Allradantrieb transportieren die acht Feuerwehrleute zum Einsatzort. Vor Ort steht der Besatzung eine umfangreiche Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik zur Verfügung.

Blick in die linke Flanke des HLF 20. | Bild: Kevin Rodgers

St. Georgen Strafverfahren eingeleitet: Drohnenflug über Brandstelle hat ein Nachspiel Das könnte Sie auch interessieren

So gibt es an Bord unter anderem vier Atemschutzgeräte, verschiedene Leitern, eine Kettensäge, Trennschleifer, hydraulisches Rettungsgerät wie Spreizer und Schneidgerät, ein fest eingebauter Lichtmast, ein Wassersauger, ein Schornstein-Werkzeugsatz und sogar eine Wärmebildkamera, ein Gasmessgerät und einen Schutzanzug gegen Chemikalien.

Das Feuerwehrgerätehaus in der Spittelbergstraße. | Bild: Kevin Rodgers

Bei der nächsten Übung mit dabei

Das neue Fahrzeug wird der Öffentlichkeit unter anderem bei der nächsten Übung vorgestellt. Bleibt zu hoffen, dass "Florian St. Georgen 1/46", so der Rufname, häufiger bei Übungen und seltener im Ernstfall zu bestaunen ist.