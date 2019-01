Auf den ersten Blick haben St. Georgen und Tibet nichts gemeinsam. Die Bergstadt im Schwarzwald und das autonome Gebiet in China trennen rund 6300 Kilometer, mehrere Landesgrenzen und kulturelle Unterschiede. Und doch rücken die beiden Orte in einem kleinen Hotel in St. Georgen ein Stückchen näher zusammen.

"Kailash Guesthouse" steht auf dem Schild, das an der Außenfassade des alten Gebäudes in der Mozartstraße angebracht ist. Ein Name mit großer Bedeutung. Denn Kailash heißt auch ein Berg im Westen des Himalaja, der für Anhänger des Hinduismus, Buddhismus, Janaismus und Bön eine zentrale Rolle spielt. Sie verehren ihn als spirituellen Gipfel der Erde, als Eingang zur Welt der Götter, als Zentrum des Universums. Wer nun aber erwartet, beim Eintritt in das St. Georgener Hotel gleich von Räucherstäbchenduft eingehüllt und mit Klangschalenmusik beschallt zu werden, wird überrascht.

Das Gästehaus "Kailash" ist vielmehr ein modernes Hotel mit gemütlichem Wohnzimmer-Charme. Betrieben wird es von Peter Laux und Daniela Núñez, die sich mit der Eröffnung im September 2018 einen Lebenstraum erfüllten. "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem die Menschen einfach mal zur Ruhe kommen können", beschreibt Laux das Grundkonzept. "Eine Art Gegenpol zum Leben in großen Städten, wo es meist laut und hektisch zugeht", ergänzt Núñez. Das Paar weiß, wovon es spricht, denn bis Mai 2016 lebten die beiden in Stuttgart. "Wir gehörten also selbst zu den gestressten Großstädtern", sagt Daniela Núñez und lacht.

Meditation als Zusatzangebot

Die beiden Neu-Hoteliers sind Quereinsteiger. Musiker Peter Laux leitete in Stuttgart eine Gitarrenschule und arbeitete als Meditationsanleiter im Auftrag der buddhistischen Klosterschule Ganden Tashi Choeling. Daniela Núñez ist Diplom-Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie und beschäftigte sich in Forschung und Lehre umfassend mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Das ist ein guter Mix, mit dem sich unser Konzept super umsetzen lässt", erklärt Núñez.

Die gemütliche Kaminecke mit Sofa mögen nicht nur die Gäste besonders gern. Auch Daniela Núñez und Peter Laux schätzen die entspannte Wohnzimmer-Atmosphäre. | Bild: Svenja Graf

"In erster Linie ist Kailash ein Hotel, das allen Gästen offen steht", sagt Peter Laux. Gemütliche Sofas, eine Kaminecke und eine Café-Stube sollen zum Verweilen einladen und spannende Gespräche in entspannter Atmosphäre fördern. Außerdem gibt es einen Meditationssaal, der mit Teppichen, Meditationskissen und Buddhafiguren ausgestattet ist. Hier können Besucher buddhistische Vorträge anhören, meditieren und in Zukunft auch Seminare besuchen. "Das alles ist aber nur als Zusatzangebot zu verstehen", stellt Peter Laux klar. "Man muss weder Buddhist, noch spirituell sein, um hier zu übernachten."

In St. Georgen stimmte alles

Besonders wichtig ist dem Paar das Thema Nachhaltigkeit. Ihren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten ist ein Ziel, das Peter Laux und Daniela Núñez konsequent verfolgen. "Deshalb setzen wir auf saisonale Bioprodukte, die wir nach Möglichkeit aus der Region beziehen", so Laux. Außerdem wolle sie das in St. Georgen bisher eher überschaubare Angebot an veganen und vegetarischen Speisen durch ihre Karte erweitern, fügt Núñez hinzu.

Dass sich die beiden die Bergstadt als Standort für ihr Hotel ausgesucht haben, war kein Zufall. "Es sollte auf jeden Fall im Schwarzwald sein, weil die großartige Natur allein schon sehr erdet", erklärt Peter Laux. Eine gute Anbindung und Einkaufsmöglichkeiten waren jedoch auch Voraussetzungen. "Das alles ist hier gegeben", so der Hotelier. In das Gebäude in der Mozartstraße haben sich die beiden schnell verliebt. "Die Aussicht von hier oben ist toll, das Haus ist nah am Zentrum und trotzdem ruhig gelegen", sagt Daniela Núñez und ihr Mann ergänzt: "Der Ort hat von sich aus einfach eine entspannende Atmosphäre." Nun hoffen die beiden, dass der Funke auch bei den Gästen überspringt.