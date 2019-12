Weihnachtszeit bedeutet beim Radfahrverein Oberkirnach-Brigach Theaterzeit. Der Verein blickt auf eine langjährige Theatertradition zurück, die bis zum Endes des Zweiten Weltkriegs reicht. 2022 wird der Radfahrverein zudem 100 Jahre alt. Ob auch vor dem Krieg Theater gespielt wurde, entzieht sich der Kenntnis.

Eine beständige Einheit

Aber zumindest bestätigt der Vereinsvorsitzende Gerhard Beha den Zeitraum nach dem Krieg. Mittlerweile sind Auftritte beim Korsofahren aus personellen Gründen nicht mehr möglich, weshalb die Theatergruppe die beständige Einheit im Verein bildet.

Das erste Plakat zur Theateraufführung im Jahr 1986 im Brigachhaus zeichnete damals Inge Beha, Ehefrau des Vorsitzenden Gerhard Beha.

Wann genau die ersten Theateraufführungen stattgefunden haben, kann zwar nicht ermittelt werden, doch aufgrund von heute alt gewordenen Mitgliedern, die damals selbst Theater spielten, können die frühen 50er Jahre herangezogen werden, meint Beha. Ein Mitglied der Theatergruppe war Georg Welpe. Er hat wohl die Initiative ergriffen, nach langer Pause Theater im „Engel“ zu spielen. Und das funktionierte bis 1983. Mit dem Schwank „Herztropfen“ war die Spielzeit im „Engel“ dann beendet.

Umzug ins Brigachhaus

Doch mit Theater ging es am neu gebauten Spielort im Brigachhaus 1984 weiter. Gerhard Beha erinnert sich noch heute an den Titel der Lustspiels „Der flotte Jonathan“. Immer wieder stand Georg Welpe auf der Bühne. Sein schauspielerisches Talent war weithin bekannt. Allerdings bemerkten die Besucher kaum etwas, wenn Welpe manchmal „meterweit“ vom Text der Spielszene entfernt war.

Gerhard Beha blättert in den Annalen der Theatergruppe und wird fündig. Er erinnert sich an die Jahre als im Gasthaus „Engel“ gespielt wurde und den Wechsel ins Brigachhaus. | Bild: Werner Mueller

War es für die Mitwirkenden nicht ganz einfach, den passenden Texteinstieg zu finden, improvisierte Georg Welpe und landete dann so manchen Lacher. Denn es gelang ihm immer nach einer Pointe wieder zum ursprünglichen Text zu kommen. Doch erlebten die als Souffleur tätigen Mitstreiter während diesen Momenten „Himmel und Hölle“ im Souffleurkasten – und gleiches die Mitspieler.

Im Brigachhaus fühlt man sich wohl

In Erinnerung hat Gerhard Beha auch die Auftritte in der Stadthalle und der Mehrzweckhalle in Peterzell. „Heute bleiben wir zu den Auftritten im Brigachhaus.“ Dort fühlt sich die Schauspielgruppe wohl. Denn das Brigachhaus bietet einige Vorteile, auf die die Gruppe außerhalb dann verzichten müssten, ist Beha sicher.

Eine Klasse für sich

Nachdem es sich in und um St. Georgen verbreitet hat, dass das Theater vom Radfahrverein eine Klasse für sich ist, wurde darauf hingewirkt an mehreren Tagen das Stück zur Aufführung zu bringen. Bis 2002 wurden drei Aufführungen, danach vier angeboten. Bis heute ist es so, dass meistens alle Vorstellungen ausverkauft sind.

Seit über 20 Jahren engagiert

An die Aufführung von 1998, „Die totalen Chaoten“, erinnert sich Gerhard Beha, als wenn es gestern gewesen wäre. Damals spielte Barbara Kieninger in ihrer Hauptrolle drei Akte in gebückter Körperhaltung. „Das war eine besondere Leistung“, sagt Beha. Überhaupt ist Barbara Kieninger diejenige, die sich seit über 20 Jahren auf Suche nach für Brigach passende Stücke begibt. Einige Male wurde sie durch Sonja Schnaidt unterstützt. In Kieningers Kopf entstehen auch die Figuren, welche sie auf die Mitwirkenden überträgt. Es gelingt ihr, die geforderten Charaktere auch auf die Theatergruppe zu übertragen.

Viele Hände helfen mit

Ihr Ehemann, Joachim Kieninger, übernimmt oft die männlichen Hauptrollen. Um die Familie zu komplettieren, wirkt inzwischen auch Tochter Nadja mit. Es sind nicht die Kieningers alleine die den Stücken die typische Spielnote auf den Weg geben. Alle Beteiligte sind ein Verbund in dem Mitspieler und Mitspielerinnen wie Carmen Kisch, Sonja Schnaidt und Kathrin Strorz als Souffleuse, dazu Andreas Wentz, Sebastian Haas und Stefan Lauble lange daran feilen, bis „der Knalleffekt“ erreicht ist. Und „es werden nur Schwänke und Lustspiele aufgeführt“, sagt Gerhard Beha.

Bühnendeko aus dem Wohnzimmer

Für die Bühnendekoration bringen die Mitwirkenden oft etwas von daheim mit. Um die Zeit zu nutzen, finden inzwischen auch am Sonntagvormittag Proben statt. Als Vorsitzender behütet Gerhard Beha die Theaterspieler und wartet dann mit einem Frühstück auf. Wenn sich am 26. Dezember der Vorhang öffnet, wird Stimmung im Brigachhaus aufkommen, ist Beha sicher.

„Ach du fröhliche“ So der Titel des Lustspiels von Bernd Gombhold den die Theatergruippe vom Radfahrverein Oberkirnach-Brigach zur Aufführung bringt. Der Start des Theaterspiels findet am 26. Dezember um 20 Uhr im Brigachhaus statt. Nachfolgende Termine sind am 28. / 30. und 5. Januar 2020. An allen Terminen ist die Saalöffnung um 19 Uhr. (wm)