Noch vor einigen Jahren wäre die Idee von Simon Graus wohl irgendwo in seinen Gedankenwindungen stecken geblieben. Er hätte mehrere Zehntausend Euro Startkapital benötigt, eine gehörige Portion Risikobereitschaft und einen Laden in einer größeren Stadt, als St. Georgen es ist. Heute ist das anders. Mitten im Schwarzwald, am Ortsrand von Langenschiltach, steht der 27-Jährige jetzt an der Werkbank und lässt seine Idee Wirklichkeit werden.

Weil Graus in seiner Werkstatt keine Drehbank hat, hat er eine Bohrmaschine zum Drechseln der Korkdeckel umfunktioniert. | Bild: Rolf Hohl

Hier, wo kaum jemand ein Start-up-Unternehmen vermuten würde, baut er in einer Garage an Leuchten der besonderen Art – und verkauft sie anschließend im Internet. „Es sind kleine Biotope, die drauf ausgelegt sind, möglichst lange möglichst autark zu funktionieren“, erklärt Graus. „Gaia“ nennt er die medizinballgroßen Glaskugeln, benannt nach der antiken Göttin der Erde. Aber was auf einen ersten Blick einfach aussieht, erfordert eine profunde Kenntnis der natürlichen Abläufe in einem abgeschlossenen Ökosystem.

Angefangen hat alles mit einer Handvoll Kompost in einem Gurkenglas. „Es ist hochinteressant, was sich schon nach kurzer Zeit darin tut und Pflanzen zu wachsen beginnen, die man überhaupt nicht da gesetzt hat“, schildert Graus seine Beobachtungen. Doch da kann die Glaskugel noch so schön sein, wenn darin die Pflanzen vor sich hin modern, wird sie sich wohl niemand ins Wohnzimmer stellen. Deshalb arbeitet er mit sogenanntem Gaia-Substrat, bestehend aus gesiebter Erde aus dem Schwarzwald, Tongranulaten und Mikroorganismen. In den Granulaten wird das Wasser gespeichert und im Laufe der Zeit abgegeben, während die Organismen für einen funktionierenden ökologischen Kreislauf in dem Behälter sorgen. So hat es Graus geschafft, dass seine Biotope nur noch mit Luft, Licht und gerade einmal 20 Milliliter Wasser pro Monat auskommen.

Ein Blick auf die Materialien, die er für die lebendigen Leuchten benötigt, macht auch schnell deutlich, weshalb Graus sich für den Schwarzwald als Produktionsstätte entschieden hat. Denn viele der Hölzer, Erden und Moose findet er in direkter Umgebung zu seiner Garage. Und jene Pflanzen, die dort nicht ohne eigenes Zutun wachsen, züchtet er in seinem Garten. Dort wachsen Sukkulenten, kleine Bonsai-Bäume oder Kakteen, die später in den Glaskugeln weiter gedeihen können. „Aber im Prinzip sind hier kaum Grenzen gesetzt. Die Leute können auch selbst ausprobieren und eigene Pflanzen setzen“, sagt Graus. Nur für Tiere, fügt er hinzu, seien seine Biotope nicht gedacht.

Auch wenn die natürlichen Kreisläufe darin von selbst in Gang kommen, war dennoch eine Menge Tüftelei notwendig, um daraus funktionierende Leuchten zu machen. Dabei kommt dem gebürtigen Buchenberger seine ungewöhnliche Berufslaufbahn zugute. Graus ist gelernter Werkzeugmechaniker und knüpfte daran noch ein Philosophiestudium in Darmstadt an, bevor er in seine Heimatregion zurückkehrte. Von hier aus verkauft er seit zwei Monaten die Leuchten in unterschiedlichen Größen und Formen – mal stehend auf dem Tisch, mal von der Decke hängend.

In die Korkdeckel sind kleine Kammern eingebaut, die Feuchtigkeit aufnehmen und so ein Beschlagen der Scheiben verhindern. | Bild: Rolf Hohl

„Für Leute, die selbst im Schwarzwald wohnen, mag das nichts besonderes sein. Aber für Städter, die in einer Betonwüste leben, ist das ein Stück Natur für die eigenen vier Wände“, sagt Graus. Dieses Zielpublikum erreicht er über die sozialen Netzwerke. „Fotos sind hier entscheidend für die Präsentation des Produkts – dafür geht fast ebenso viel Zeit drauf, wie für die Herstellung.“ Und auch wenn er sogar Laufkundschaft in Gestalt einiger Wanderer hat, gehen die meisten der Leuchten per Post zu den Käufern.

Für Graus bedeutet das viel Arbeit, aber auch viel Eigenständigkeit. Seine Zeit investiert er dann in neue Ideen, denn schließlich soll jede der Leuchten „ein kleines Kunstwerk“ werden, wie er sagt. Aber bei aller Philosophie um das Gleichgewicht der Natur, die man darum entspannen könnte, sieht er selbst die Sache ziemlich nüchtern: „Da kann man jetzt viel hineininterpretieren, aber am Ende bin ich eben doch nur ein Typ in einer Garage, der Leuchten zusammenbaut.“