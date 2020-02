Nach einem tollen Start in das neue Jahr legen die Organisatoren des Theaters im Deutschen Haus eine kleine Verschnaufpause im Spielbetrieb ein. Hinter den Kulissen geht der Theaterbetrieb aber emsig weiter, denn nach der Fasnet dürfen sich die Bergstädter auf einen besonderen Genuss freuen.

In unzähligen Rollen

Im vergangenen Jahr für die Sponsoren und Förderer des Bühnenumbaus arrangiert und konzipiert, führt Jazzsängerin Angela Fankhänel am 7. März ihre Broadwaytheatershow noch einmal für die Öffentlichkeit auf. Fankhänel will die Zuschauer an den Broadway entführen. Sie schlüpft in unzähligen Rollen und intoniert die größten Hits von Broadwaystars wie Liza Minelli oder Frank Sinatra. Karten zum Broadway Abend sind für zehn Euro (Jugendkarte acht Euro) bereits über alle Vorverkaufswege erhältlich, der Erlös geht zu Gunsten der Theaterarbeit.

Noch ein Termin für Tussi Park

Die Veranstalter geben außerdem bekannt, dass die für den 20. und 21. März angesetzten Gastspielaufführungen der Karaoke-Komödie „Tussi Park“ bereits ausverkauft sind. Daher wurde ein weiterer Termin am Samstag, 4. April, ab 20 Uhr in den Spielplan aufgenommen. Karten für das Zusatzgastspiel sind ebenso wie die Tickets für die Matinee mit dem Autorenduo Rieckhoff & Ummenhofer am 19.April um 11 Uhr sowie für den Kabarettabend mit Christian Springer am 21. April ebenfalls bereits im Vorverkauf erhältlich.