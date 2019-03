von SK

Liselotte Ebding steht für 50 Jahre Musikschulgeschichte und für nahezu 100 Jahre musikalische Stadtgeschichte. Die Frau, die am vergangenen Dienstag ihren 100. Geburtstag feiern durfte, kann mit ihrem phänomenalen Gedächtnis als Zeitzeugin wertvolle Informationen weitergeben.

Nach dem ersten Weltkrieg hatte die Lorenzkirche trotz der Hungerjahre Geld zusammengebracht, das für eine Renovierung der Voit-Orgel benötigt wurde. Die Entscheidung fiel bewundernswerterweise im sogenannten „Steckrübenwinter“ 1917. Der Landeskantor Hermann Poppen weihte sie ein, indem er 1920 ein Orgelkonzert gab. Das war ein Jahr nach der Geburt von Liselotte Ebding, Tochter des Fabrikanten Karl Heinemann.

Mit 13 spielt sie im Orchester

Als Ebding gerade einmal 13 Jahre alt war, spielte sie Geige im Orchester von Stadtkapellmeister Brinkmann, das sinfonisch besetzt war. Zu den Streichern gehörten auch ihre jüngeren Brüder Hans und Heiner Heinemann, die Geige und Cello spielten.

Stadtkapellmeister Brinkmann unterrichtete die Geiger selbst. In der Mitte des obigen Bildes sitzt er, ein vornehm wirkender Herr mit verschränkten Armen, Brille und Einstecktuch. Die vorbildliche musikalische Erziehung wollten auch die „Adam Opel-Werke“ in Rüsselsheim ihren Angehörigen bieten und zogen deshalb den begehrten Lehrer von St. Georgen ab.

Sie prägt die Kirchenmusik

Liselotte Ebding studierte nach ihrer Schulzeit an der Musikhochschule Karlsruhe Geige und schloss ihr Studium als staatlich geprüfte Musiklehrerin ab.

Schulleiter Bernd Rimbrecht (links) und Musikschulgründer Peter Dönneweg gratulieren Liselotte Ebding. Viola Hermann spielt ihr ein Ständchen auf einer Leihgeige der Familie Ebding, mit der Liselotte Ebding vor 93 Jahren ihren ersten Unterricht erhalten hatte. | Bild: Jugendmusikschule

Von ihrem ersten Studienjahr an spielte sie eine bemerkenswerte Rolle im kirchenmusikalischen Leben St. Georgens. Von ihr sind „Geistliche Abendmusiken“ mit dem späteren Freiburger Hochschulprofessor Paul Kessler in der Lorenzkirche schon 1938 bezeugt, dann während und nach dem Krieg mit der Organistin Gertrud Lehmann-Pfaff, dem Kirchenmusikdirektor Zeggert, dem Rektor Ziegler und dem Kantor Engel. Schließlich war sie die langjährige Konzertmeisterin des „Kleinen Kammerorchesters“, vormals „Evangelischer Instrumentalkreis“. Auch im „Villinger Kantatenorchester“ war sie lange Jahre engagiert. Aus der Ehe mit dem Gymnasiallehrer Otto Ebding, der im Jahr 1951 sehr früh verstarb, gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor.

31 Jahre als Musikschullehrerin

Schon ab 1937 gab sie privaten Geigen-Unterricht. Nach der Gründung der Jugendmusikschule 1968 wurde sie dort angestellt und unterrichtete bis zu 30 Stunden wöchentlich. Nach 31 Jahren, nämlich 1999, ging sie in den Ruhestand. Sie konnte auf regelmäßige, gut besuchte Schülervorspiele, viele auf Tonband dokumentiert, zurückblicken und auf zahlreiche Erfolge bei „Jugend musiziert“ auf allen drei Ebenen.

Musikschulgründer Peter Dönneweg erinnert sich daran, wie Liselotte Ebding und er nach einem gelungenen Auftritt bei der Klavierkammermusik in der Stuttgarter Musikhochschule mit ihren Schülern, den Zwillingen Bernd (Geige) und Jochen Scheuerle (Klavier) sowie deren Cousine Andrea Fröhlich (Cello) per Zufall im Landtagscafé in ein Zwillingstreffen, das landesweit ausgeschrieben war, gerieten. Ein großes Hallo war die Krönung des Tages.

Liselotte Ebding durfte in dieser Woche ihren 100. Geburtstag in erstaunlich rüstiger Verfassung begehen. Sie wohnt noch immer in ihrem Elternhaus in der Friedrichstraße.