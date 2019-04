Am Anfang blickte man noch in die lange, dunkle Ladefläche des Lastwagen. Denn zu anfangs war der 34-Tonner in Langenschiltach noch leer, was sich dank Gisela Götz und ihrer zahlreich erschienen Helfern aus Familie, Nachbarn und Freunden bald änderte. Ungefähr zwei Stunden später war ein fast vollständig beladener Lastwagen bereit für den Weg in die Ukraine, genauer gesagt nach Swetlowodsk. Dort wird die Ladung, bestehend aus Hilfsgütern aller Art, verteilt.

Tradition seit mehr als 30 Jahren

Seit mehr als 30 Jahren sammeln Gisela Götz und ihre Familie im März unter anderem Kleidung, Möbelstücke, Fahrräder, Kuscheltiere und Schuhe für die rund 2300 Kilometer entfernte ukrainische Stadt. Dass Gisela Götz und viele ihrer Helfer die Aktion, die einst klein anfing, seit vielen Jahren durchführen, war unschwer zu erkennen. Nur wenige Einweisungen waren notwendig, der Ablauf bekannt. Hinter dem Beladen des Lastwagens steckt ein ausgeklügeltes System – einfach nur alle Kisten nach und nach reinstellen, geht nicht.

Dima Grabenko (links) kommt selbst aus Swetlowodsk und fährt die Ladung in die ukrainische Stadt. | Bild: Halter, Maximilian

Ein Teil geht nach Krinitschki

Schließlich müssen manche Kartons auf einer Zwischenstation, einem Lager der Organisation "Brücke der Hoffnung", welche die Güter in der Ukraine verteilt, ausgeräumt werden. Diese gehen dann mit einem anderen Transport in das ukrainische Krinitschki, erklärt Götz. Stehen diese Kartons ganz hinten, müssten die Fahrer Dima Grabenko und Peter Degtjar ihr Fahrzeug wieder komplett ausräumen – dies gelte es zu vermeiden, so Götz. So sind die Kartons mit farbigen Klebestreifen markiert. Ein einfaches, aber bewährtes System, erzählt Götz, die nebenbei auch anpackt.

Gemeinsam lupfen Gisela Götz und Jonathan Morgenstern einen Schrank in den Lastwagen. | Bild: Halter, Maximilian

Kartons im ganzen Haus verteilt

Schließlich rollen in regelmäßigen Abständen Fahrzeuge mit Anhängern an, die mit Möbelstücken, Lattenroste und Bettmatratzen voll beladen sind. Woher all die Möbel kommen? „Aus der Garage, dem Keller und dem Carport“, lacht Götz, während sie Stück für Stück mit den Helfern im Lastwagen verstaut. Denn neben dem Büro ist das Haus der Familie Götz mit allerlei gespendeten Kisten und Möbeln vollgestellt.

Nach einer Stunde fast zur Hälfte beladen

Nach rund einer Stunde war das große Gefährt fast zur Hälfte beladen, ganz voll soll es an diesem Abend nicht werden. An einer weiteren Station werden noch 300 weitere Kisten aufgeladen, erklärt Helfer Sergej Miller. Von dem mittlerweile einsetzenden Schneefall ließen sich er und die anderen Helfer nicht beirren und verstauten weiter fleißig die Kisten und Möbel. Kritisch blickte Gisela Götz da auf den Bestand an Kisten, der noch nicht verstaut war. Das könne eng werden, vermutet sie. Dass nicht alles Gesammelte in den Lastwagen passt, wäre nicht das erste Mal, erinnert sie sich: „Bereits 2016 und 2017 mussten wir Übriggebliebenes mit Siebeneinhalb-Tonnern zum Lager des Missionsbüros fahren."

Um die Kisten vor der Nässe zu schützen, bauen die Helfer eine improvisiere Abdeckung auf. | Bild: Halter, Maximilian

Jeder kann Möbelstücke und Kisten abgeben

Das liege auch daran, dass mit der Zeit die Aktion bekannter wurde – und so immer mehr Leute spenden. Schließlich kann jeder Möbelstücke oder mit Nützlichem gefüllte Kisten abgeben, wobei Gisela Götz mittlerweile für jede Kiste drei Euro verlangt. Damit sollen die Transportkosten, wie zum Beispiel der Sprit, abgedeckt werden, erklärt sie. Der positive Nebeneffekt: "Die Leute machen sich mehr Gedanken, was sie in die Kiste packen." Dass der kleine Beitrag zum Transport keinen abschreckt, zeigte sich am Ende. Als der Lastwagen , waren wie befürchtet noch Kisten übrig. "Da müssen wir wieder mit einem Siebeneinhalb-Tonner den Rest hinterherfahren", zieht Götz ihr Fazit.