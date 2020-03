Der Schulleiter des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, Ralf Heinrich, hat sich mit einem persönlichen Appell an die jugendlichen Schüler gewandt. Darin mahnt er mehr Rücksicht gegenüber Mitmenschen an, weil sich trotz der geschlossenen Schulen immer noch viele Schüler auf den Schulhöfen treffen würden und sich in Gruppen zusammen dort aufhielten.

„Klar weiß ich, dass viele Kinder und Jugendliche nicht nur in die Schule kommen, um zu lernen, sondern vor allem, um ihre Freunde zu treffen“, heißt es darin. „Wenn ich im Verlauf der letzten beiden Tage auf unserem und anderen Schulhöfen Gruppen von Jugendlichen sehe, die vier oder fünf Köpfe zusammenstecken, um auf ein Smartphone zu sehen, die zu siebt, Rücken an Rücken auf einer Tischtennisplatte sitzen, oder wenn lange, enge Schlangen vor Eisdielen stehen, dann mach ich mir, obwohl ich eigentlich keine Angst vor diesen Virus habe, doch Sorgen um meine Mutter. Sie hat im letzten Jahr mit ärztlicher Hilfe eine Grippe überlebt, nur: Für diesen Coronavirus gibt es noch kein Medikament.“