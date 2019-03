Die Schüler der Klassen fünf bis acht der Realschule führten an zwei Abenden das Schülermusical "Felicitas Kunterbunt" auf. Darin geht es um Rassismus, Fremd- und Anderssein. Die Aufführung war der Abschluss einer Projektwoche gegen Rassismus.

Ort der Handlung war ein Kinderzimmer. Dort, in der Spielzeugtruhe, leben alle Stoff- und Kuscheltiere und Puppen friedlich miteinander. Bis eines Tages mit Felicitas eine "Neue" auftaucht und Anschluss sucht. Das passt den Bewohnern der Spielzeugtruhe gar nicht, sieht Felicitas mit ihrem kunterbunten Outfit doch ganz anders aus. So schlagen ihr zunächst Angst, Neid und Missgunst entgegen.

Dies wiederum sieht der große Zauberer Rabador gar nicht gerne. Er versperrt die Truhe mit einem Zauberschloss und schnell erkennen die Figuren, dass der Schlüssel nur Stück für Stück bei einer Reise um die Welt wie ein Puzzleteil zusammenzusetzen ist. Und so lernten Fuchs, Bär, Hase, Hamster und der "schlaueste Privatdetektiv der Welt", Franz Findig, andere Kontinente kennen und reisten nach China, zu den Pinguinen, und trafen auf Piraten und Indianer. Und mussten auch den Hass kennenlernen.

Viele Wochen haben die Darsteller das Stück eingeübt. Je näher die Aufführung rückte, desto intensiver wurde geprobt. Dabei spielten die jungen Akteure ihre Rollen mit großer Authentizität und ließen sich auch von technischen Störungen nicht aus der Ruhe bringen. Sondern meisterten die Aufführung souverän. Der Lohn war der begeisterte Applaus des Publikums, das an zwei Abenden in der Stadthalle mitfieberte, ob es Felicitas Kunterbunt am Ende schafft, von den anderen Figuren aufgenommen und akzeptiert zu werden.

Musikalisch begleitet wurde die Aufführung von einem Chor der Schüler der Klassen 5a und 5b.

Wie Schulleiter Hubert Ilka erläuterte, war das Kindermusical Felicitas Kunterbunt eines von vielen Projekten im Rahmen einer Projektwoche zum Thema gegen Rassismus und Diskriminierung, mit dem sich die Realschule intensiv befasste. Und dafür kürzlich mit dem Siegel "Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage" ausgezeichnet wurde.