Vor fünf Monaten hat der katholische Stadtpfarrer Paul Dieter Auer seinen Ruhestand angetreten und die Bergstadt verlassen. Am Telefon verrät er, wie es ihm an seinem neuen Lebensmittelpunkt in einem kleinen Dorf nahe der spanischen Hauptstadt Madrid geht, weshalb er dort bereits ein Paar getraut hat und wie er das erste Weihnachtsfest verbringen wird, an dem er nicht arbeiten muss.

„Es geht mir saumäßig gut“

„Es geht mir saumäßig gut“, sagt, nein ruft Paul Dieter Auer in den Telefonhörer, der sich hörbar über den Anruf aus dem Schwarzwald freut. Seit Ende Juli wohnt Auer in Villacanas, einer knapp 10 000 Einwohner großen Gemeinde unweit von Madrid. Hier lebt er bei seiner großen Verwandtschaft. Und hat sich inzwischen gut eingelebt. „Ich habe einen Monat gebraucht um mich daran zu gewöhnen, nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, was am nächsten Tag ansteht. Es steht nichts an“, schildert er, wie er seinen Ruhestand genießt. Inzwischen fühlt er sich komplett angekommen. „Ich rede und träume nur noch auf Spanisch“, sagt Auer, der neben Spanisch noch acht weitere Fremdsprachen spricht.

Fünfs Kilos in fünf Monaten zugenommen

Auer bewohnt ein eigenes kleines Haus mit mehreren Gästezimmern. Zwei Mal am Tag trifft er sich mit seinen Familienangehörigen. Dann wird er entweder bekocht oder er kocht für die anderen. „Wenn ich koche, gibt es Schweinebraten, Gulasch und Kotelett, typisch deutsche Küche eben“, sagt Auer. Und wenn er zum Essen eingeladen ist, genießt er die spanische Küche. Das bleibt nicht ohne Folgen. „Ich habe, seit ich hier lebe, fünf Kilo zugenommen“, verrät der 72-Jährige.

Pfarrer spielt gerne den Reiseführer

Unter der Woche spielt Auer gerne den Reiseführer und zeigt Gästen, die aus Deutschland zu Besuch sind, gerne die Hauptstadt Madrid. Hier kennt er sich bestens aus. „Ich komme ja schon seit über 50 Jahren nach Spanien.“ Sonntags besucht er den Gottesdienst. Und steht dort plötzlich doch wieder am Altar. Als Co-Zelebrant, der den Pfarrer unterstützt. „Und nach dem Gottesdienst geht es zum Frühschoppen mit dem Klerus“, hält Auer auch unter spanischer Sonne an bisherigen Ritualen fest. Sogar den Erzbischof von Toldeo, der zuständigen Erzdiözese, kennt Auer bereits. „Wir haben uns schon drei Mal getroffen. „Und im Juli habe ich meine Großnichte getraut.“ Ein Pfarrer ist eben auch im Ruhestand immer noch im Dienst.

Don Pablo schwätzt gerne

Es gibt aber auch Veränderungen im Leben des Paul Dieter Auer. „Früher habe ich es gehasst, einkaufen zu gehen. Heute bin ich der Chef-Einkäufer in der Familie.“ Dabei hält er gerne Schwätzchen mit den Einwohnern. „Don Pablo ist bekannt dafür, dass er gerne schwätzt.“

Er will Weihnachten einfach genießen

Auf das Weihnachtsfest freut sich Paul Dieter Auer aus mehreren Gründen. „Ich habe ja seit 45 Jahren kein Weihnachten gehabt, ich habe ja immer gearbeitet. Jetzt bin ich gespannt, wie ich mich fallen lassen und diese Zeit einfach genießen kann.“ Auch die Bräuche sind in Spanien anders als in Deutschland. „Hier ist Bescherung ja erst am 6. Januar.“ Doch Geschenke sind dem Pfarrer nicht so wichtig. „Das Essen ist das Allerwichtigste hier“, sagt er. Und freut sich darauf, die gute spanische Küche genießen zu dürfen.