Claudius Fichter ist neuer Vorsitzender des St. Georgener Handels- und Gewerbevereins HGV. Er löst damit Eduard Henninger ab, der seit 1975 an der Spitze des HGV stand.

Die intensive Bewerbung der Hurra-Card steht für den Handels- und Gewerbeverein HGV in diesem Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste. Mit der Karte können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern monatlich bis zu 44 Euro steuerfreien Bonus zukommen lassen. Der Betrag kann dabei ausschließlich in St. Georgener Geschäften eingelöst werden. Doch noch schreien längst nicht alle Arbeitgeber und Einzelhändler bezüglich des Bonussystems hurra.

Bei der Hauptversammlung im Gasthaus "Zur Stadt Frankfurt" stellte Guido Eichenlaub vom Vorstandsteam die Vorteile sowohl für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Händler vor. Demnach können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter monatlich mit bis zu 44 Euro belohnen, ohne dass sie dafür mit Steuern und Sozialabgaben belastet werden. Der Vorteil für Arbeitgeber und Arbeitnehmer liege dabei klar auf der Hand. "Der Arbeitgeber spart Steuern, der Arbeitnehmer hat die Summe zu 100 Prozent zur Verfügung und der Umsatz bleibt in der Stadt." Dabei würden die monatlichen Gebühren für die Nutzung der Karte bereits ab dem ersten Arbeitnehmer wieder hereingespielt sein.

John Großpietsch, der den Handels- und Gewerbeverein bei der Einführung der Hurra Card berät und unterstützt, wies auf die potenzielle Kaufkraft hin, die bei mehreren tausend Arbeitnehmern für die Händler in diesem Bonussystem steckt. Damit soll auch den großen Onlineversandhändlern die Stirn geboten werden.

Die Rücklaufquote von rund 150 kontaktierten Arbeitgebern sei derzeit noch sehr verhalten, wie Eichenlaub bedauerte. Dabei würden manche Unternehmen bereits solche Bonussysteme nutzen und Gutscheinkarten für Onlineversandhandel an ihre Mitarbeiter verschenken. "Das kann es nicht sein, dass Arbeitgeber lieber Gutscheine für Amazon verschenken anstatt den örtlichen Handel zu unterstützen", sagte Großpietsch.

Wie einfach für die Händler der Umgang mit der Hurra Card ist, demonstrierten Großpietsch und Eichenlaub. So sei der Umgang mit der Hurra Card nicht aufwändiger als ein Bezahlvorgang mit einer Kreditkarte. Das Guthaben lässt sich auch einfach mit QR-Code-Scanner über das Smartphone abbuchen. Das HGV-Team hofft, dass Unternehmen sich vom Einsatz der Bonuskarte für ihre Mitarbeiter überzeugen lassen. Und dass auch noch mehr Händler sich als Akzeptanzstelle zum Einlösen der Karte bereit erklären.

Vorstandswahlen

Neben Claudius Fichter, der in Abwesenheit zum Vorsitzenden gewählt wurde, wurde Klaus Müller als Vizevorsitzender im Amt bestätigt. Ebenso bestätigt wurde Brigitte Lehmann als Kassiererin und Schriftführerin. Als Beiräte wurden Ulrich Haas, Guido Eichenlaub, Fritz Kaspar, Sabine Günter und Dietmar Will. Für die Mitglieder des HGV überreichte Ariane Will unter dem Beifall der Händler dem scheidenden Vorsitzenden Eduard Henninger Blumen und ein Präsent für dessen 45-jähriges Engagement zum Wohl des St. Georgener Einzelhandels.