von Rita Bolkart

Zum ersten Mal in dieser Konstellation luden alle drei Ensembles des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums zum Konzert ein. Neben dem Profilorchester präsentierten sich die Bläser-AG und die Jazzcrew 2.0 in der Stadthalle St. Georgen. In diesen drei Formaten spielten etwa 80 Schüler aller Klassenstufen und zwei Ehemalige für ihre Angehörigen, Freunde und Musikliebhaber zum großartigen Sommerkonzert auf.

Das Publikum beim Sommerkonzert applaudiert den jungen Musikern des Thomas Strittmatter-Gymnasiums gerne und lange für einen tollen Konzertabend mit den drei Ensembles.

„Das ist schon sehr bemerkenswert für eine Schule mit etwa 400 Schülern, so ein Konzert auf die Beine stellen zu können“, bestätigte Profilorchesterleiter Michael Berner. Er begrüßte Schulleiter Ralf Heinrich und Mario Mosbacher, Rektor des Fürstenberg-Gymnasiums Donaueschingen, sowie Hansjörg Weisser als Ehrengäste. „Ich hoffe, wir können Ihnen noch ein bisschen einheizen, falls es noch nicht warm genug ist“, kündigte Berner den Konzertbesuchern in der überaus gut gefüllten Stadthalle an.

Trotz hochsommerlichen Temperaturen in der Stadthalle überzeugen die jungen Musiker des Profilorchesters mit konzentriertem Spiel.

Den Auftakt machte die Bläser-AG unter der Leitung von Katja Ettl. Die zwölf jungen Musiker spielten für ihre Konzertgäste beliebte Stücke wie „Everybody loves somebody“, „Meet the Flintstones“ und „Love Story“. Viel Applaus dankte ihnen für ihre tolle Darbietung.

Unter der Leitung von Benjamin Heil formierte sich die Jazzcrew 2.0 auf der Bühne. Ihr entspannter, verspielter Sound ergänzte den heißen Sommerabend einfach perfekt. Das Ensemble präsentierte sich mit vielen Solisten am Saxophon, Trompete, Schlagzeug und Klavier sowie mit den Sängern Sofie Makowe Gonzales, Amy Makowe Gonzales, Cheyenne Christmann, Phileas Haas und Corvin Munz als überaus variabel. Mit großer Spiel- und Interpretationsfreude nutzen sie alle Gelegenheiten, die der Jazz bietet. Das Publikum spendete begeistert Zwischenapplaus, ließ sich gerne zum Mitklatschen animieren und feierte den großartigen Auftritt der Jazzcrew.

In der kurzen Umbaupause informierte Katja Ettl über das Musikprofil des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums und verwies darauf, dass innerhalb des St. Georgener Schulnetzwerks alle Schüler von den Angeboten profitieren können. Dann gehörte die Bühne dem großen Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums. Unter der Leitung von Michael Berner präsentierten sie alle musikalischen Facetten und beeindruckten ihr Konzertpublikum. Klassik mit Dvoraks „Slawischen Tanz“ und Elgars „Pomp and Circumstance“, ergänzt mit Filmusik, Rock und Pop – das Projektorchester bewies eindrücklich sein Können in allen Bereichen.

Ehe die Musiker aller drei Schulensembles zum großen Finale gemeinsam aufspielten, dankte Benjamin Heil den Konzertbesuchern für ihr Interesse. Ausdrücklich richtete er seine Dankesworte an die jungen Musiker und ihre Eltern, die sie bei ihrer instrumentalen Ausbildung unterstützen. Heil dankte auch seinen Kollegen der musikalischen Fachschaft, die viel Zeit in Arrangements für die Ensembles investierten. Mit einem langen, herzlichen Applaus entließen die Konzertbesucher schließlich die drei Ensembles und ihre Leiter.