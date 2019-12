St. Georgen vor 3 Stunden

Doppeltes Jubiläum: Hermann Eichenlaub feiert seinen 80. Geburtstag

Hermann Eichenlaub feiert am Ersten Weihnachtsfeiertag seinen 80. Geburtstag. An Neujahr ist er zudem seit einem halben Jahrhundert in der Bergstadt. Gefeiert wird mit der Familie. Außerdem hat der Jubilar einen großen Vorsatz: „Ich bin Optimist und will 100 Jahre alt werden.“