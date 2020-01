Das Warten hat sich offenbar gelohnt. Der Kühlbrunnenweg kann in diesem Jahr saniert werden. Um dieses Projekt umzusetzen, waren für Verwaltung und Gemeinderat allerdings zwei Anläufe nötig. Eine erste Ausschreibung hatte der Gemeinderat im Mai 2018 gestoppt, weil der Preis nach Ansicht der Verantwortlichen zu hoch war. Mehr als 1,5 Millionen Euro wären vor knapp zwei Jahren für die rund 370 Meter Straße fällig geworden. Ein Preis, den nicht nur Bürgermeister Michael Rieger als „nicht mehr normal“ bezeichnete.

Doch der Markt im Bausektor hat sich in der Zwischenzeit offenbar beruhigt. Um Synergieeffekte zu nutzen, und weil es ebenfalls nötig ist, wird nun auch gleich ein Teil des Waldparkwegs saniert. In Summe kosten die Arbeiten in beiden Straßen auf einer insgesamten Ausbaulänge von 570 Metern dann rund 1,96 Millionen Euro. Rechnet man diese Summe auf die Länge des Kühlbrunnenwegs herunter, dann sei der Preis um rund 25 Prozent niedriger als noch 2018. „Sie haben eine sehr kluge Entscheidung getroffen, die Ausschreibung in 2018 aufzuheben“, sagte Rainer Christ von zuständigen Büro BIT-Ingenieure in der Sitzung des Gemeinderates. Der Anteil der Stadt an der Gesamtsumme liegt bei rund 1,76 Millionen Euro. Beteiligt werden auch die EGT (Stromnetz), die SVS (Gasleitungen) und der Zweckverband Glasfaser. Zudem will die Telekom ihr Netz erneuern und Wasserleitungen und Kanäle werden getauscht. Auch die Straßenbeleuchtung wird getauscht und auf den neuesten technischen Standard gebracht.

Baubeginn im April

Die Sanierung des Kühlbrunnenwegs soll im April starten und in drei Abschnitten mit jeweils 100 bis 150 Metern vollzogen werden. Vorab wird am Donnerstag, 5. März, eine Anliegerversammlung stattfinden. Das Bauende ist für Ende Oktober geplant. Die Arbeiten im Waldparkweg, im Abschnitt von der Einmündung Türkeistraße bis zur Schramberger Straße, starten im April 2021 und sollen in zwei Abschnitten bis August dauern.