von Renate Bökenkamp

Der Verein für Heimatgeschichte St. Georgen setzt auf Bewährtes und auf Neues. So musste der Verein im vorigen Jahr den Umzug der Geschichtstruhe von der Hauptstraße zum Markt 2 bewältigen, was auch die Renovierung der Räume sowie die Anschaffung neuer Regale beinhaltete. Das kostete Geld und da auch der Mietzins höher als vorher liegt, erhöhten die Mitglieder des Vereins in der Hauptversammlung am Freitag jetzt mit einer Gegenstimme den Mitgliedsbeitrag von 20 Euro auf 28 Euro pro Jahr und Mitglied.

Hoffen auf "Mühlengeister"

Zum Bewährten, das auch im laufenden Vereinsjahr Priorität hat, gehören die Arbeitskreise Kobisenmühle (verantwortlich Martin Rosenfelder), Lapidarium (Willi Meder), Dialektstammtisch (Willi Meder), Geschichtstruhe (Luise Lehmann) und Schwarzwald-Uhrensammlung (Siegbert Hils). Sowohl die Arbeit an und in der Kobisenmühle, der Mühlentag mit 123 Besuchern als auch die wöchentlich geöffnete Geschichtstruhe sind gut besucht.

St. Georgen Wolfgang Winkler präsentiert seinen letzten Heimatboten Das könnte Sie auch interessieren

Rosenfelder freute sich über die vielen "Mühlengeister", die den Mühlentag sicher auch 2019 möglich machen werden. Willi Meder hätte gern das Lapidarium in der Robert-Gerwig-Schule etwas sauberer und staubfreier, was einen größeren Einsatz bedeute, und beim Dialektstammtisch wünscht er sich mehr Teilnehmer. Über den Stand der Schwarzwalduhren-Sammlung berichtete Siegbert Hils in einer Dia-Schau. Die Arbeitsgemeinschaft ist bestrebt, die Sammlung und entsprechende Firmengeschichten sowie das Interesse daran zu erweitern und zu vertiefen.

Eine Erfolgs-Bilanz

Zum Bewährten des Vereins zählt zudem das Jahresprogramm, das die Vorsitzenden Martin Rosenfelder und Till Münnich mit Erwin Epting und dem befreundeten Geschichtsverein Buchenberg aufstellen und über Flyer verteilen. Dazu gehört ein Jahresausflug, der 2018 nach Salem führte, Exkursionen, kleine Feste und Vorträge (siehe Infokasten). Die erfolgreiche Vereins-Bilanz, dazu eine gute Kassenlage und Kassenführung durch Christa Ketterer lobte Bürgermeisterstellvertreter Hansjörg Staiger als zukunftsweisend und notwendig für die Stadt.

Nachfolger für Heimatbote gesucht

Offen ist in diesem Jahr noch das Ziel des Ausfluges, der am 22. Juni stattfinden soll. Für Wolfgang Winkler, der den jährlich erscheinenden Heimatboten redaktionell betreute und das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgibt, wird noch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Zum Schluss wurden neun treue Mitglieder (siehe Foto) geehrt.