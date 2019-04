Brigach (spr) Der Ortschaftsrat Brigach stellte seine Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai vor. Alle acht Mitglieder stellen sich erneut zur Wahl.

Dies sind in alphapetischer Reihenfolge: Frank Aberle, 50 Jahre, Agraringenieur, verheiratet, zwei Kinder. Sandra Armbruster, 42, Verwaltungsfachangestellte. Verheiratet, zwei Kinder. Simone Fritz, 47, Betriebswirtin, verheiratet, zwei Kinder. Wolfram Haas, 47, Agrarbetriebswirt, verheiratet, vier Kinder. Michael Krumpholz, 58, Medizinprodukteberater, verheiratet, vier Kinder. Urs Perkuhn, 57, CNC-Elektroniker, verheiratet, zwei Kinder. Georg Wentz, 57, Landwirtschaftsmeister, verheiratet, vier Kinder. Michael Zeller, 59, Tierarzt, verheiratet, drei Kinder.

Der Anbau an das Brigachhaus war das größte Projekt, das der Ortschaftsrat in der zu Ende gehenden Legislaturperiode umgesetzt hat. Aus den von der Stadt jährlich bereit gestellten Verfügungsmitteln unterstützte das Gremium zudem den Bau einer neuen Küche sowie ein Spielgerät für den Kindergarten. Die Mitglieder brachten sich darüber hinaus persönlich bei verschiedenen Aktivitäten ein. So initiierten sie beispielsweise Weihnachtsflohmärkte. "Ansonsten waren wir recht genügsam mit unseren Anforderungen an die Stadt, weil wir wissen,dass kein Geld da ist", fasste Sandra Armbruster zusammen.

Nicht alles, wofür sich der Ortschaftsrat eingesetzt hat, ist verwirklicht worden. So konnte ein stationäres Radarmessegerät im 50er-Bereich in der Ortsdurchfahrt bislang nicht realisiert werden. "Und da wäre es wirklich wichtig, weil das gefährlich ist für die Kinder, die hier die Straße kreuzen müssen um in den Kindergarten oder zur Schule zu kommen", machte Ortsvorsteher Georg Wentz auf die Dringlichkeit aufmerksam. Auch das schnelle Internet im Bereich Sommerau lässt auf sich warten.

Für die kommenden Jahre wünschen sich die bisherigen und wohl auch künftigen Ortschaftsratsmitglieder, "dass wir den Zustand unseres Ortsteils so halten wie bisher und kleine Verbesserungen vornehmen", sagte Frank Aberle. Dazu gehöre der Erhalt der Freien Schule und des Kindergartens.