15 Kandidaten treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai zur Wahl des Langenschiltacher Ortschaftsrates an. Bis auf Wilhelm Müller und Anneliese Fleig, die sich nicht mehr zur Wahl stellen, sind unter den Kandidaten auch alle derzeitigen Amtsinhaber. Als Motivation für ihre Kandidatur sagten die Frauen und Männer, dass sie sich gerne für das Wohl der Bürger in ihrem Ort engagieren wollen. Besonders erfreulich: Unter den Kandidaten sind auch Bürger, die erst seit wenigen Jahren in Langenschiltach leben.

Neue Kommunalwahlordnung genutzt

Aufgrund einer Änderung im Gemeindewahlrecht für Gemeinden unter 3000 Einwohnern können für die acht zu vergebenden Sitze im Gremium doppelt so viele Kandidaten auf die Liste gesetzt werden. Der Einfachheit halber folgten die Kandidaten bei der Nominierungsversammlung im Feuerwehrgerätehaus in Langenschiltach dem Vorschlag von Ortsvorsteher Wilhelm Müller, alle Kandidaten auf eine Liste zu setzen. Die Vergabe der Listenplätze erfolgte nach geheimer Abstimmung in alphabetischer Reihenfolge.

Das ist die vollständige Bewerberliste:

Demnach stehen folgende Kandidaten auf der Liste Wählergemeinschaft Langenschiltach (WGL): Manfred Aberle, 50 Jahre, Hausmeister, Abteilungskommandant Feuerwehr. Uwe Adalbert, 50 Jahre, selbständiger Elektrotechnikermeister. Karl Blum, 57, Kraftfahrer. Hartmut Breithaupt, 52, Krankenpfleger und Nebenerwerbslandwirt. Anna Burcza, 37, Biologin. Rolf Epting, 49, Landwirt. Klaus Kunz, 43, Werkzeugmechaniker. Gerhard Lehmann, 58, Landwirt. Patrick Morath, 44, Realschulkonrektor. Bettina Oehl, 33, Software-Entwicklerin und Nebenerwerbslandwirtin. Werner Schultheiß, 49, kaufmännischer Angestellter, Vorsitzender Radfahrverein Frohsinn. Michael Schwab, 40, Kraftfahrer. Erika Schwenk, 52, Hausfrau. Gottlieb Stockburger, 56, Landwirt. Thomas Weisser, Feinwerkmechaniker, Geschäftsführer.