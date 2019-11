Die ökumenische Zusammenarbeit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in St. Georgen-Tennenbronn funktioniert seit Jahrzehnten beispielhaft. Um diese Arbeit auch für die Zukunft auf ein solides Fundament zu stellen, unterzeichneten Vertreter beider Kirchengemeinden jetzt eine Rahmenvereinbarung, die der ökumenischen Arbeit eine gewisse Verbindlichkeit verleiht.

Feste zusammen feiern

Die Unterzeichnung fand im Ökumenischen Gemeindezentrum statt. Es ist seit mehr als 40 Jahren das sichtbare Bauwerk der ökumenischen Zusammenarbeit. Der Inhalt der Rahmenvereinbarung umfasst im Wesentlichen Anlässe und Formen, an denen gemeinsame Gottesdienste gefeiert werden. Beispielsweise an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, beim Stadtfest sowie diverse Themengottesdienste im Öku.

St. Georgen Mit Gottvertrauen auf der Suche nach einem neuen Pfarrer Das könnte Sie auch interessieren

Auch andere geistliche Zusammenkünfte wie Kanzeltausch, Weltgebetstag, theologische Vorträge im Rahmen der Erwachsenenbildung und Kinderbibelwoche sind explizit aufgeführt. „Die ökumenische Zusammenarbeit ist über Jahrzehnte gewachsen und funktioniert gut“, so Pastoralreferent Benedikt Müller. „Es geht weniger darum, Neues zu etablieren als Bestehendes zu manifestieren“, erläutert Thomas Eisele, Vorsitzender des katholischen Pfarrgemeinderats bei der offiziellen Unterzeichnung.

Weshalb noch die schriftliche Vereinbarung?

Oliver Porsch, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats, betonte den hohen Stellenwert der Ökumene in beiden Kirchengemeinden. Es würden viele Gelegenheiten genutzt, diese zu beleben und zu verfestigen. In den jeweiligen Gremien habe es „lediglich Verwunderung gegeben, weshalb wir so etwas brauchen, wo die Zusammenarbeit doch seit vielen Jahren hervorragend funktioniert“, so Eisele. Dennoch sahen es beide Seiten als wichtig an, das bisher Erreichte dokumentarisch festzuhalten und in die Zukunft weiter zu tragen.

Pfarrerin Lisa Interschick vom Gemeindebezirk Johannes sagte, dass konfessionelle Grenzen bei der Kinder- und Jugendarbeit ohnehin längst verschwimmen. „Wir haben katholische Kinder, die bei unserem Krippenspiel mitmachen.“ Die ökumenische Arbeit soll ausgeweitet werden. So sollen heiratswillige Gemeindeglieder unterschiedlicher Konfessionen zu ökumenischen Trauungen ermutigt werden.

St. Georgen Warten auf den Brief aus Freiburg: Für die Katholiken dauert die Suche nach einem neuen Pfarrer an Das könnte Sie auch interessieren

Martin Höfflin-Glünkin, Gemeindediakon in Tennenbronn, zeigte einen weiteren Aspekt auf: „Beide Gemeinden haben viele Gebäude zu unterhalten. Wir können hier in Gebäudefragen zusammenarbeiten.“ Höfflin-Glünkin hatte sogar eine Vision. „Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann sogar zu einer Kirchenvereinigung“, sagte er weitblickend.