Es ist ein Satz, der sitzt: „Das Ortsbild wird stark durch die sanierungsbedürftigen Fassaden aus den 70er-Jahren mit wenig attraktiver, inzwischen überformter Architektursprache geprägt.“ So steht es in dem Ergebnisbericht zu den sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“ der Stadtentwicklung GmbH für die Innenstadtsanierung. St. Georgen, eine unansehnliche Stadt, in der beinahe nichts mehr zu retten ist?

Man kann sich dieses Eindrucks nicht erwehren, wenn man hört und liest, zu welchem Ergebnis die Experten hinter der genannten Studie kommen. Teile des Marktplatzes haben einen Hinterhof-Charakter, die Tiefgaragen sind Angsträume, und genutzt werde die Innenstadt für Feste und Veranstaltungen nur noch aus Tradition – oder, weil es keine Alternativen in St. Georgen gibt.

St. Georgen Innenstadtsanierung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu St. Georgens Großprojekt der kommenden Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Das klingt hart. Aber: Es gehört zum Geschäft. Kommt eine Voruntersuchung nicht zu einem Ergebnis, das Mängel in diesem Ausmaß attestiert, fließen keine Millionenbeträge für die Innenstadtsanierung nach St. Georgen. Und das ist wichtig, weil das ganze Projekt ohne Fördergelder nicht mal im Ansatz denkbar ist und es die Stadtkasse auch mit Finanzhilfe an den Rand des Machbaren bringen wird.

Wenn man in der Stadt lebt, seit Jahrzehnten mit ihr vertraut ist, fällt einem das, was die externen Betrachter sehen, viel weniger auf. Man ist es gewohnt: Das Rathaus ist kein Schmuckstück, die Tiefgaragen nicht für das Tourismus-Projekt geeignet, und der Marktplatz ein Flickenteppich. Irgendwie normal, und zwar schon lange.

Und gerade deshalb ist der Blick der Fachleute erfrischend. Er ist wertvoll, weil er unvoreingenommen ist. Und er zeigt, wie wichtig und dringend die Innenstadtsanierung wirklich ist. Daraus muss sich auch die Akzeptanz in der Bevölkerung entwickeln. Denn alle St. Georgener werden einen Teil der Last mittragen müssen – nicht nur, weil es Geld kostet. Schließlich ist niemand über Baustellen, Umleitungen, Lärm und Parkchaos glücklich.