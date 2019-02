Sie bringen es zusammen auf über 300 Jahre Lebenserfahrung und sie sind sozusagen multi-instrumental unterwegs. Die White Beards (Die Weißbärtigen) haben am Freitagabend den Theaterkeller in der Mühlstraße gerockt.

Hinter den weißen Bärten stehen Wilhelm Ploetz, Bernhard Betting, Edgar Spies, Reiner Bergis und Ingo Perk. Die fünf Musiker haben die unterschiedlichsten musikalischen Hintergründe, die von Jazz über Kirchenmusik bis hin zum ehemaligen Mitglied in einer Schülerband reichen. In anderen Formationen sind sie in unterschiedlichen Genres unterwegs, als White Beards bringen sie diese Genres in einem Programm unter. Deshalb nennen sie ihr aktuelles Programm auch "Blues and More".

Eingespieltes Team mit musikalischen Vorlieben

Mit der notwendigen Ruhe und Gelassenheit, die den Herren im Rentenalter zusteht, stehen sie auf der kleinen Bühne und lassen die großen Hits von damals musikalisch aufleben. Oder besser, sie zelebrieren sie regelrecht. So ist unschwer heraus zu hören, dass Bernhard Betting ein großer Fan von Eric Clapton ist, dessen unverwechselbare Gitarrenriffs er mit größtmöglicher Authentizität spielt.

Auch die übrigen Weißbärte bringen ihre musikalischen Vorlieben mit ein. Wilhelm Ploetz als Mann aus dem hohen Norden lässt seine Finger flink über die Akkordeontasten sausen, Reiner Bergis bearbeitet das Schlagzeug, als hätte er die vergangenen Jahrzehnte nichts anderes gemacht.

Er übernahm auch die rockigeren Gesangparts etwa von Joe Cocker, während Edgar Spies als Leadstimme vorzugsweise den Blues in der Stimme hat und neben dem Bass auch die Mundharmonika und die Ukulele beherrscht. Ingo Perk als Keyboarder, Perkussionist und mit seinen Back Vocals hält sich zwar meist vornehm im Hintergrund, ist aber unverzichtbarer Bestandteil für das musikalische Gesamtgelingen.

Auf der Bühne ist das Quintett ein eingespieltes Team. Ein Blick genügt, und jeder weiß, was zu tun ist. Das musikalische Repertoire konzentriert sich auf die 1960-er-Jahre. Welch ein Glücksfall, dass die White Beards in einer Zeit jung waren und musikalisch geprägt wurden, als die Beatles, Rolling Stones, Elvis und die Blues Brothers mit ihrer Musik den Grundstein für die spätere Rock- und Popmusik legten. Ohne sie gäbe es heutige musikalische Größen der Rock-, Pop- und Soulmusik vermutlich nicht. Oder zumindest nicht in dieser Ausprägung.

Das Publikum im Theaterkeller goutierte die musikalische Auswahl und kostete jeden Moment der musikalischen Zeitreise aus und wartete mit dem Applaus jeweils, bis auch der letzte Ton verklungen war.