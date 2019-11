von Maria Kienzler

Von rund 300 Mitgliedern des örtlichen Schwarzwaldvereins versammelten sich etwa 30 Wanderer im Gasthaus „Krone“, um noch einmal das Wanderjahr 2019 Revue passieren zu lassen.

Rückblick mit Bildern

Nach der Begrüßung durch den Wanderwart Peter Meixner gab es einen Rückblick mit Bildern von allen Wanderungen in diesem Jahr. Direkt aus dem Computer wurden die Fotos, die unterwegs geknipst wurden, mit dem Beamer auf die Leinwand projiziert. Wegewart Siegfried König kommentierte gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Meixner die bunte Bilder-Galerie, aber auch andere meldeten sich eifrig zu Wort und immer wieder wurde begeistert erzählt, was am schönsten war.

Traumhafte Landschaften

Fasziniert blickten alle auf die Leinwand, wo sich Gruppenbilder mit feschen Wanderern in Aktion abwechselten. Da ging es mit Rucksack und Walking-Stock über blühende Wiesen an alten Höfen vorbei, durch tiefe Wälder oder über Brücken und traumhaft schöne Landschaften. Rund um St. Georgen auf dem Heimatpfad wurde gewandert, zum Farrenkopf, zum Föhrenbächle, durch den Mönchweiler Wald, auf dem Schönwälder Rundweg und dem Haslacher Panoramaweg. Auch die Gartenparadiese an der Kinzig wurden besucht.

Abenteuerliche Wellness-Wanderungen

Aber nicht nur in der Region tummelte sich der Bergstädter Schwarzwaldverein. Zwei abenteuerliche Wellness-Wanderungen mit Übernachtungen standen ebenfalls auf dem Plan. Einmal ging es auf den Lauterbacher Wandersteig und über Pfingsten in den Französischen Jura. Die Kunstsammlung Grässlin wurde mit Führung erkundet und eine ganze Reihe Feste im vereinseigenen Wanderheim „Lindenbüble“ gefeiert. Wegen großer Hitze musste im Juli der Ausflug ins Villinger Franziskanermuseum und die anschließende Wanderung auf den Magdalenenberg zum Fürsten-Keltengrab ausfallen. Heidi König lud noch ins Museum „Schwarzes Tor“ ein. Am 11. Dezember ist dort das traditionelle Zuckerbrötle-Essen mit Weihnachtsliedern und Wichtelgeschenken. Meixner bedankte sich zum Schluss bei allen Wanderführern für ihr Engagement.