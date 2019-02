Dabei handelt es sich allerdings weder um kompetente Ernährungswissenschaftlerinnen noch um ehrgeizige Fitnesstrainerinnen. Nein, Bella, Laura, Lisa und Co. sind Frauenzeitschriften. Ich habe sie neulich im Supermarkt gesehen, als ich in der Schlange an der Kasse wartete und meinen Blick über das benachbarte Zeitschriftenregal schweifen ließ.

Low-Carb, Low-Fat, Low-was-denn-noch?

Besonders ein Exemplar fiel mir dabei ins Auge. "Mit den besten Schlank-Drinks der Saison: Die geniale Smoothie-Diät" stand auf dem Cover. Laut der Zeitschrift eine vielversprechende Abnehmkur, die "selbst hartnäckige Pfunde killt." Nach Low-Carb, Low-Fat und diversen anderen Low-Irgendwas-Diäten sollen jetzt also simple Smoothies das langersehnte Wundermittel gegen lästige Pölsterchen sein. So so.

Leben und Wisen Formula-Diät: Schlank dank Schoko-Shake? Das könnte Sie auch interessieren

"Kugelrund und köstlich"

Dann wanderte mein Blick einige Zentimeter weiter und ich sah das Bild einer üppigen Schokoladentorte, die es samt Sahnefüllung und Zuckerglasur locker auf vier- bis fünftausend Kalorien bringen dürfte. Von "Cremigen Tortenträumen" war dort die Rede. Direkt daneben: "Klöße: Kugelrund und köstlich." Mit einem Hochglanz-Foto, auf dem diverse Kloß-Sorten, jede Menge Speck und ein halber Liter Rahmsoße abgelichtet waren. Nur, damit wir uns richtig verstehen: Es handelte sich immer noch um dasselbe Magazin, das verspricht, dass püriertes Obst und Gemüse eine schlanke Linie zaubern. Auf den anderen Titelblättern sieht es aber auch nicht wirklich anders aus.

Von "cremigen Tortenträumen" ist in Frauenmagazinen oft die Rede. (Symbolbild) | Bild: Rolf Haid, dpa

Ein schizophrener Ratgeber

Dieses leicht schizophren anmutende Ratgeber-Sammelsurium kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass solche Magazine einen schwierigen Spagat schaffen müssen. Beste Freundin, die dazu rät, sich selbst stets treu zu bleiben auf der einen Seite und strenge Fitnesstrainerin, die die geneigte Leserin dazu antreibt, sich und den eigenen Körper zu optimieren auf der anderen. Nach dem Motto: Sei ganz du selbst, aber bloß nicht zu viel davon.

Leben und Wissen "Möglichst viel Pflanzliches" – Wissenschaftsautor Bas Kast über gesundes Essen und Ernährungsstudien Das könnte Sie auch interessieren

So geht's – oder?

Es ist also eigentlich ganz einfach: Zum Mittag ein paar in Soße getränkte Speckklöße, als Dessert einen "cremigen Tortentraum" und – ganz wichtig – einen Smoothie zum Abschluss. Schon purzeln die Pfunde. Haben Bella, Laura, Lisa und Co. gesagt.