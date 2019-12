Am kommenden dritten Adventssonntag, 15. Dezember, lädt die Stadtmusik St. Georgen um 15.30 Uhr zum Festkonzert in die Stadthalle ein. Auf dem Programm stehen Melodien aus den Bereichen Klassik, Musical, Rock und Jazz. Neben dem Hauptorchester werden sich auch die Jugendkapelle und die Bläserklasse präsentieren.

Im Bann des Feuervogels

Das Hauptorchester eröffnet seinen Part mit Fanfarenklängen. Das Werk „Rise of the Firebird“ von Steven Reineke ist ein dynamisches, beeindruckendes und im Fanfarenstil komponiertes Stück, das das Publikum in den Bann des aufsteigenden Feuervogels ziehen will. Im Anschluss entführt das Orchester die Zuhörer in die Musical-Welt: Es präsentiert „Selections from Aladdin“ von Arrangeur John Moss. Das Musical, basierend auf der gleichnamigen Disneyverfilmung, erfreut sich hoher Besucherzahlen. Die Stadtmusik greift diese allgemeine Begeisterung auf und spielt die schönsten Stücke. Nur den fliegenden Teppich müssen sich die Gäste selbst vorstellen.

Rock und Jazz

Mit dem Titel „Bohemian Rhapsody“ von der Rockgruppe Queen wechselt die Stadtmusik das Genre erneut. Dieses Stück war der erste Nummer-Eins-Hit der Band um Freddy Mercury und verhalf Queen zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Mit Erinnerungen an Jazzklarinettist Benny Goodman und Jazzlegende Chuck Mangione verabschiedet sich das Hauptorchester unter der Leitung von Slawomir Moleta.

Es geht nach Ungarn

Neben dem großen Blasorchester präsentiert sich das Kooperations-Jugendorchester St. Georgen-Unterkirnach-Langenschiltach. Es präsentiert die Stücke „Kleine Ungarische Rhapsody“ von Alfred Bösendorfer und „John Williams – Movie Adventures“ von Arrangeur Michael Sweeney.

Premiere auf der Bühne

Die dritte musikalische Formation an diesem konzertanten Nachmittag ist die Bläserklasse, die gemeinsam von der Stadtmusik, der Robert-Gerwig-Schule und der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen ins Leben gerufen wurde. Unter der Gesamtleitung von Silke Schwinghammer und mit den Instrumentallehrern der Musikschule lernen 16 Viertklässler seit dem letzten Schuljahr, ein Instrument zu spielen und auch gleich im Orchester gemeinsam zu musizieren. Das hat von Anfang an so gut funktioniert, dass schon nach wenigen Monaten erste kleine Stücke zusammen gespielt werden konnten. Nun, über ein Jahr später, dürfen sie zum ersten Mal auf einer großen Bühne ihr Können unter Beweis stellen.

In der Pause gibt es Tombolalose. Hauptpreis sind zwei Musicalkarten im Wert von 200 Euro. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt der Jugendarbeit der Stadtmusik zugute.