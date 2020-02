von Rolf Hohl

Die „Bücher-Minis“ in der Stadtbibliothek haben offenbar einen Nerv getroffen. Das zeigte sich gestern Morgen nicht nur an der voll besetzten Sitzecke in der Bibliothek, sondern auch am zufriedenen Resümee von Gabi Eimer. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen, es kamen insgesamt elf Mütter mit ihren Kindern“, erklärte sie nach dem knapp einstündigen Programm, das sie selbst geleitet hat.

Gabi Eimer leitet das Angebot und bringt den Kindern nicht nur Bücher näher. | Bild: Rolf Hohl

Dabei hat sie auf eine vielseitige Mischung geachtet. Neben einem Bildertheater wurden auch Kinderbücher vorgelesen, kleine Bewegungsübungen wie das Hoppe-Reiter-Spiel gemacht und gemeinsam gesungen. All das wirke sich erwiesenermaßen förderlich auf die sprachliche Entwicklung der Kleinkinder aus und festige zudem die Bindung zwischen Mutter und Kind.

Dass das Programm auf eine Stunde beschränkt ist, hat ebenfalls einen ganz praktischen Grund: „Danach ist die Aufmerksamkeit der Kinder einfach nicht mehr da und sie wollen selbst wieder die Umgebung erkunden“, so Eimer.

Das Angebot für Kinder bis drei Jahre und ihre Eltern oder Großeltern nun immer jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Die nächsten Termine sind am 26. März, 30. April, 28. Mai und 25. Juni. Das Angebot ist kostenlos und eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich.