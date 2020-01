von Rolf Hohl

Im frisch angebrochenen neuen Jahr wird die Verteilungsquote von Ärzten in St. Georgen wieder zum Thema. Denn weil sich diese mitunter auf den gesamten Landkreis bezieht, steht der Überversorgung auf dem Papier eine Unterversorgung vor Ort gegenüber. Besonders bei Fachärzten wird diese Diskrepanz deutlich. Frauenärzte etwa werden ganzen Landkreisen zugerechnet, was dem Schwarzwald-Baar-Kreis derzeit eine Überversorgung bescheinigt.

Akutes Problem

Auch in St. Georgen ist das ein akutes Problem, seit bekannt ist, dass die einzige Frauenarztpraxis in der Stadt vor dem Wegzug steht. Wie Dr. Andrea Schneider auf ihrer Webseite mitteilt, sei ihre Praxis ab Februar in der Eisenbahnstraße 68 in Hausach zu finden. Über die Gründe will sie sich dem SÜDKURIER gegenüber nicht äußern. Was aber bleibt, ist eine Versorgungslücke in der medizinischen Versorgung der Bergstadt.

Für Bürgermeister Michael Rieger beginnt damit die Suche nach einem möglichen Nachfolger für die Praxis in St. Georgen. Er habe selbst erst vor Weihnachten davon erfahren und bedauere die Entscheidung der Ärztin, so Rieger. Nun werde die Stadt das Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) suchen, die für die Verteilung der niedergelassenen Ärzte zuständig ist, und sich zeitgleich um Frauenärzte bemühen, die in der Bergstadt die Praxis übernehmen könnten.

Frage der Genehmigung

Das ist insofern wichtig, weil bei einer endgültigen Schließung der Praxis auch die entsprechende Genehmigung durch die KVBW hinfällig wäre. „Wir haben im Augenblick die Situation, dass wir nach der aktuellen Berechnung im Schwarzwald-Baar-Kreis mehr Frauenärzte haben, als dies zulässig wäre“, sagt Kai Sonntag, Sprecher der KVBW auf Anfrage.

„Wenn also jetzt ein Frauenarzt nach St. Georgen kommen würde, um hier eine neue Praxis zu eröffnen, müssten wir diesen Antrag ablehnen.“ Diese Verteilung nach Quote, die dem Landkreis eine Überversorgung attestiert, kritisiert auch Bürgermeister Rieger. Denn schon 2016 war eine Sondergenehmigung der KVBW notwendig, dass sich Frauenärztin Schneider in St. Georgen niederlassen konnte.

Kritik an der Quotenverteilung

Ob dieser Sonderbedarf aber an die Ärztin oder an die Stadt geknüpft ist, darüber gehen die Ansichten bei der KVBW und der Stadt auseinander. Erfahrungsgemäß, so erklärt KVBW-Sprecher Sonntag, würden Patienten gerade für den Besuch bei Fachärzten auch längere Wege in Kauf nehmen, weil sich da die Anzahl der Arztbesuche in Grenzen halte. Dieses Argument will Rieger nicht so stehen lassen: „Die räumliche Nähe gerade bei Frauenärzten ist absolut notwendig. Auch ich selbst gehe hier in St. Georgen zum Arzt“, sagt er. Für ihn gehöre die ärztliche Versorgung zur Stadt dazu.

Medizin Ein Patient namens Hausarzt: Ärzte in der Region suchen verzweifelt Nachfolger Das könnte Sie auch interessieren

Dass es dennoch mehr Ärzte in die Zentren wie Villingen-Schwenningen zieht, hat laut Kai Sonntag mit mehreren Entwicklungen zu tun. Es gebe immer mehr Frauen in medizinischen Berufen, immer weniger wollten in die Selbständigkeit und immer mehr in Teilzeit arbeiten. „Solche Arbeitsmodelle sind vor allem in den größeren Praxen zu verwirklichen, und die sind meist in Städten“, erklärt Sonntag. Das Problem, so bemerkt er, gebe es etwa auch bei Steuerberatern oder anderen Berufen, nur sei es dort nicht so deutlich spürbar wie bei Ärzten.