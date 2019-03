von Luisa Fritsch

Der Kraftsportverein St. Georgen will sich stärker um neue Mitglieder bemühen. Der Vorsitzende Gilbert Seubel sprach bei der Jahreshauptversammlung über die Entwicklung des Vereins zum Freizeitsportverein, die auch im vergangenen Jahr an der kaum vorhandenen Teilnahme an Wettkämpfen erkennbar gewesen sei.

Aufforderungen zur Mitgliederwerbung

Nachdrücklich erwähnte er zudem, dass es keine nachhaltige Betätigung von Jugendlichen im Verein gebe, und forderte die Mitglieder zu persönlicher Ansprache von Jugendlichen ihres Umfelds auf. Andere Arten von Werbung durch Faltblätter und Plakate hätten bislang nicht gefruchtet. Solche Entwicklungen seien mittlerweile auch in vielen anderen Vereinen erkennbar. Die Jahresberichte der einzelnen Abteilungen forderten ebenfalls zum Werben neuer Mitglieder auf – und zudem zum Finden von neuen Übungsleitern.

Südbadischer Meistertitel für Seniorenmannschaft

Trotz dieser Personalsorgen lobte der Abteilungsleiter des Rasenkraftsports, Willy Heldt, die großen Erfolge, die die Mitglieder im vergangenen Jahr trotz zum Teil reiferen Alters erzielen konnten. So wurde die Seniorenmannschaft des Vereins im Rasenkraftsport 2018 südbadischer Meister. Dennoch sagte Willy Heldt, man dürfe nicht zufrieden sein, sondern müsse immer das Ziel haben, mehr zu erreichen.

Kassenlage stabil

Es folgte der Kassenbericht von Wolfgang Weisser. In diesem sprach er von einer „stabilen Kassenlage“ – vor allem durch die Mitgliedsbeiträge. Aber auch der Stand am Stadtfest sei eine gute Einnahmequelle.

Ehrungen für zahlreiche Mitglieder

Nachdem der Kassier durch die Kassenprüfer entlastet wurde, folgten Ehrungen für zahlreiche Mitglieder, die dem Verein jahrelang treu geblieben sind: Nicola Schwarzwälder und Matthias Schwarzwälder erhielten die silberne Ehrennadel, konnten aber selbst nicht anwesend sein. Bernd Schwarz erhielt eine Urkunde für 50-jährige Mitgliedschaft, ebenso wie Karl-Heinz Biller und Rainer Hellwich. Willi Künstle wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für Verdienste um den Verein wurde Peter Seubel geehrt: Er habe immer angepackt, wenn es nötig war. Auch Heinz Schindler wurde als ehemaliger erster Vorsitzender geehrt.

Ehrenmitgliedschaft und Goldnadel

Zudem ernannte die Versammlung einstimmig Michael Ochs als Ehrenmitglied. Man dankte ihm für seine Treue und sprach ein Lobwort für sein einzigartiges Talent. Karin Heinzelmann bekam für ihr Engagement als Übungsleiterin vorzeitig die goldene Ehrennadel verliehen.