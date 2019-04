Dass eine Jeans nicht nur gut sitzen sollte, sondern dass man auch gut auf einer sitzen kann, haben die Schülerinnen der Realschule St. Georgen im Rahmen eines Nachhaltigkeits-Projekts bewiesen. Aus alten aussortierten Hosen haben 28 Schülerinnen in mehrwöchiger Arbeit jeweils ein Sitzkissen hergestellt, das nun aus den Bänken in der Innenstadt bequeme Sitzmöglichkeiten machen soll.

Aktiv-Gruppe der Bürgerstiftung kam die Idee

Die Idee zu der nachhaltigen Herstellung von Sitzpolstern für die Bänke kam von der Aktiv-Gruppe der St. Georgener Bürgerstiftung, lässt Ute Schol, Vorsitzende des Stiftungsrats, die Abläufe noch einmal Revue passieren. So hatte man sich mit eben dieser Idee bereits im vergangenen Jahr an die Realschule gewandt, so Scholz. Da konnte das Projekt aus Zeitgründen jedoch nicht mehr umgesetzt werden, berichtet Realschullehrerin Yvonne Rosenstiel.

Alte Jeans aufgewertet

Dieses Jahr hatte man es fest in den Unterricht eingeplant, weshalb sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Simone Roland und ihren Schülerinnen loslegen konnte. "Das passt auch gut zum sozialen Engagement, das auch im Unterricht behandelt wird", erklärt Rosenstiel. Das sogennante Upcycling, also das Aufwerten von ausrangierten zu neuen Produkten, sei ein großes Thema, "das uns noch ein paar Jahre begleiten wird", so die Lehrerin.

Großer Rücklauf aus der Gesellschaft

Begeistert war Ute Scholz neben der handwerklichen Arbeit der Schülerinnen auch von dem benötigten Rücklauf aus der Gesellschaft. "Die Leute haben stapelweise alte Jeans gebracht, auch von außerhalb der Stadt", so Scholz. Darunter war auch eine Hose der Luxusmarke Gucci, erklärt sie. Die Schülerinnen kamen auf sie zu, was sie mit ihr machen sollten.

Gucci-Hose soll verkauft werden

"Keine wollte die Hose zerschneiden und weiterverarbeiten", erzählt Yvonne Rosenstiel. Nun habe man sich darauf geeinigt, dass die Hose verkauft werden darf. Der Erlös solle dann den Schülerinnen zugute kommen, zum Beispiel durch ein Eis, so die Lehrerin. Die restlichen Jeans wurden nun als Sitzkissen an St. Georgener Einzelhändler, wie zum Beispiel Claudius Fichter von Optik Fichter, weitergeben. Diese haben sich bereit erklärt, die Kissen zu betreuen.