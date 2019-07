von Rolf Hohl

Schon aus großer Distanz sind derzeit in Oberkirnach die Flaggen mit den farbenfrohen Windrosen zu sehen. Sie zeigen an: Das Sommer-Camp der Royal Rangers hat begonnen. Seit Montag bauen dort rund 120 Kinder und 40 Leiter der christlichen Pfadfindergruppe alles auf, was man für eine erlebnisreiche Woche im Schwarzwald benötigt. Schon am Nachmittag stand vor der eindrücklichen Aussicht eine beachtliche Zeltstadt mit eigener Dusche, Materiallager und Gemeinschaftsplatz.

Eine Pfadfindergruppe testet vor eindrücklicher Aussicht die Belastbarkeit ihres selbstgebauten Tisches aus Holz. | Bild: Rolf Hohl

Das meiste jedoch müssen die Kinder im Alter zwischen sechs und 17 Jahren selbst auf die Beine stellen, „jeder nach seinen Fähigkeiten“, wie Camp-Leiter Samuel Baab sagt. Und die sind schon erstaunlich ausgereift: Jede Gruppe baut für ihr Zelt eine eigene Feuerstelle, einen Esstisch und ein Eingangstor. Es gehe dabei darum, das Abenteuer mit nützlichen handwerklichen Fertigkeiten zu verbinden und so die persönliche Entwicklung der Kinder zu fördern, so Baab.

In den Pausen zwischen den Aufbauarbeiten kann es auf der eigens zusammengeschnürten Sitzbank auch gerne mal musikalisch hergehen. | Bild: Rolf Hohl

Welche komplexen und ebenso stabilen Konstruktionen dabei entstehen, erstaunt am Ende dann aber doch. An den Umgang mit Axt, Säge, Seilen und Feuer werden die jungen Pfadfinder vor allem bei den wöchentlichen Treffen der Rangers gewöhnt, an denen alleine in St. Georgen jeweils bis zu 40 Jugendliche teilnehmen.

Bild: Rolf Hohl

Und auch in dieser Woche im Camp über dem Kirnachtal gilt ein straffes Programm aus Wanderungen, Kochen, verschiedenen Rätseln rund um die Natur und Workshops. „Ob Orientierung, Feuermachen oder Bogenschießen; wir stellen den Kindern die Angebote vor, und sie wählen dann aus, was sie lernen möchten“, erklärt Samuel Baab. Je älter die Pfadfinder werden, desto komplexer werden schließlich die Aufgaben, die man ihnen anvertraut.

Bild: Samuel Baab

Dazu werden die Älteren unter ihnen kontinuierlich selbst zu Leitern ausgebildet. „Für viele von uns ist es der Gedanke, dass man etwas von der guten Zeit zurückgeben möchte, die man hier erlebt hat“, sagt Simon Davidsen, der Stammleiter der St. Georgener Royal Rangers. Diese Kontinuität ist auch wichtig, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, die den Leitern ihre Kinder immerhin auch zu nicht ganz ungefährlichen Unterfangen wie Klettertouren und Kanufahren anvertrauen. „Das haben wir uns über lange Zeit erarbeitet“, ergänzt Camp-Leiter Baab. „Und dazu herrscht bei uns absolutes Suchtmittelverbot.“

Dass dabei der Spaß keineswegs abhanden kommt, macht ein Rundgang auf dem Gelände deutlich. Überall arbeiten Kinder gemeinsam an ihren kleineren und größeren Bauwerken, wobei es mitunter klare Regeln zu beachten gibt. So darf der abgesteckte Bereich einer Gruppe nur mit vorherigem Anklopfen betreten werden. Denn es ist das Unsichtbare, auf das bei den Rangers Wert gelegt wird: „Wir wollen den Pfadfindern auch Werte wie Verlässlichkeit, einen ehrlichen Umgang und zwischenmenschlichen Respekt vermitteln“, sagt Baab, der selbst Polizist ist. Manchmal aber, fügt er hinzu, brauche es dazu deutliche Ansagen. „Bei so einem vollen Programm kann nicht jeder noch eine Stunde länger schlafen.“