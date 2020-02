Die evangelische Petrusgemeinde veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bibellesebund am Freitag und Samstag, 7. und 8. Februar, in der Peterzeller Mehrzweckhalle eine Holzbauwelt für Kinder. Aus 60 000 Holzklötzen können die Kinder meterhohe Türme, Häuser, Tempel, Stadtmauern und vieles mehr bauen.

Entstanden ist die Idee aus den Kreisen der Mitarbeiter der Petrusgemeinde. „Wir wollten nach längerer Pause mal wieder ein Event für Kinder machen“, erläutert Jugendreferentin Deborah Chalá. Unter Anleitung sollen die Kinder den Tempelbau von Salomo nachbauen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Geeignet ist die Aktion für Kinder ab dem Grundschulalter bis zwölf Jahre.

Für teilnehmende Kinder gibt es zwei Termine. Start des Projektes ist am Freitag, 7. Februar um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Peterzell. Gebaut wird bis 20 Uhr. Wer dort noch keine Zeit hat, kann auch am Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr dazu stoßen. An dem Tag wird bis 18.30 Uhr gebaut. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos.

Während der beiden Tage werden nicht nur Holzklötzchen aufeinander gestapelt. Mit einem Anspiel, Geschichten und Liedern und Kleingruppenarbeit soll den Kinder auf spielerische Weise die Bibel näher gebracht werden.

Das große Finale beginnt am Sonntag, 9. Februar, mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr in der Kirche in Peterzell. Den Gottesdienst hält Pfarrer Roland Scharfenberg. Anschließend haben auch Eltern, Geschwister und Freunde Gelegenheit die fertige Stadt in der Mehrzweckhalle zu besichtigen, bevor die Bauwerke von den Kindern wieder zum Einsturz gebracht werden.