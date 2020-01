Nahtlos gehen die besinnlichen Tage in die närrische Zeit über. Auch in St. Georgen scharren die Bergstadtnarren bereits mit den Füßen und können es kaum erwarten, bei der Straßenfasnacht ihren Schabernack zu treiben oder bei Saalveranstaltungen ein großes Publikum zu unterhalten. Wir haben einen Überblick über die Fasnachtsveranstaltungen in St. Georgen.

Am Samstag, 18. Januar, lädt die Narrenzunft St. Georgen zum närrischen Dinner für 100 ins Theater im Deutschen Haus ein. An den Tisch wird ein mehrgängiges Menü serviert, auf der Bühne gibt es zu jedem Gang Showtänze, Sketche und Büttenreden. Die Veranstaltung ist nahezu ausverkauft.

Am Samstag, 25. Januar, laden die Hohwalddeufel und Wälderschnäpf zur Deufelsfete in die Stadthalle. Ab 20 Uhr wird hier eine launige und deuflisch gute Party gefeiert. Nach einer kurzen Verschnaufpause tauchen die Weiher-Hexen am Samstag, 15. Februar, die Stadthalle in Neonlicht. Bei einer UV-Party feiern die Weiher-Hexen ihren ersten Geburtstag mit einer großen Sause. „Wir schmücken die Stadthalle entsprechend, so dass die ganze Halle in Neonfarben leuchtet“, verrät Hexenchefin Jaqueline Brütsch. Den musikalischen Part steuert DJ Powerplay bei.

Am Donnerstag, 20. Februar, feiern die Narren zum ersten Mal in dieser Saison auf der Straße. Am schmotzigen Donnerstag stürmen die Narren die Schulen und befreien die Schüler aus dem Unterricht. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderumzug mit Beteiligung von Schulen und Kindergärten. Um 17.30 Uhr werden die Narren beim Rathaussturm versuchen, den Rathausschlüssel zu ergattern und damit vorübergehend die Macht an sich nehmen. Da mit dem Weggang des katholischen Pfarrers Paul Dieter Auer auch das Gasthaus zum Goldenen Auerhahn in der Unterkirche seinen fasnächtlichen Betrieb eingestellt hat, laden die beiden St. Georgener Hexengruppen, die Nesthexen und die Weiher-Hexen zu einem Abend in die Unterkirche ein.

Die Weiher-Hexen feiern ihren ersten Geburtstag mit einer Party in der Stadthalle. | Bild: Sprich, Roland

Am Samstag, 22. Februar, feiert die närrische Bürgerwehr Peterzell ihren Jubiläumsball in der Peterzeller Mehrzweckhalle. Das Motto lautet „44 Jahre närrische Bürgerwehr„. Beginn ist um 20 Uhr. Die Besucher erwartet einen Rückblick auf die vergangenen vier Jahrzehnte. Entsprechend dürfen auch die Besucher auf die Kostümierungen der vergangenen Jahre zurück greifen. Am Sonntag, 23. Februar, lädt die katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn zur Pfarrfasnet in die Unterkirche.

Am Fasnachtsmontag, 24. Februar, sind alle Narren gleichermaßen auf den Beinen, wenn um 14 Uhr der große Umzug durch die Innenstadt zieht. Anschließend wird in der Innenstadt kräftig gefeiert. Wie Zunftmeisterin Alexandra Pies sagt, wird das letzte Mal auf dem alten Marktplatz gefeiert.

sind alle Narren gleichermaßen auf den Beinen, wenn um 14 Uhr der große Umzug durch die Innenstadt zieht. Anschließend wird in der Innenstadt kräftig gefeiert. Wie Zunftmeisterin Alexandra Pies sagt, wird das letzte Mal auf dem alten Marktplatz gefeiert. Am Dienstag, 25. Februar, ab 14 Uhr gibt es die Kinderfasnet in der Unterkirche. Um 19 Uhr heißt es für die Narren, Abschied von ihrem Regiment zu nehmen, wenn die Fasnet unter großem Geheule auf dem Marktplatz verbrannt wird und die Fasnachter den Rathausschlüssel wieder an die Stadt zurück geben müssen.