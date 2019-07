Personell unverändert geht der Brigacher Ortschaftsrat in die neue, fünfjährige Amtszeit. Bei der Kommunalwahl im Mai haben sich alle bisherigen Amtsinhaber erneut zur Wahl gestellt. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Die bewährten Acht

Somit wurden die bisherigen Ortschaftsräte Frank Aberle, Sandra Armbruster, Simone Fritz, Wolfram Haas, Michael Krompholz, Urs Perkuhn, Georg Wentz und Michael Zeller erneut ins Gremium gewählt.

Bei der Verpflichtung für das Amt bedankte sich Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer, dass die Frauen und Männer im Gremium die Aufgabe übernehmen, „die Wünsche des Teilortes an den Gemeinderat heranzutragen“. Sie wüssten schließlich am Besten, was gut für den Ortsteil sei.

Letztendlich könne der Ortschaftsrat zwar lediglich Empfehlungen aussprechen. Allerdings würde der Gemeinderat nur in seltenen Fällen diesen Empfehlungen nicht zustimmen, sagte der Bürgeremister-Stellvertreter.

Blumeninsel als Anregung

Als Anregung brachte Scherer ein, dass es während seiner Zeit als Mitglied des Ortschaftsrates nicht gelungen sei, dass der Ortseingang von Brigach mit Blumeninseln aufgehübscht werde. Vielleicht wäre dies ein Anstoß für das neue Gremium, hier einen erneuten Vorstoß zu machen. Die Idee wurde von den neuen Ortschaftsräten sogleich in die erste Beratung aufgenommen.

Nachdem der Rat bestätigt worden war, mussten auch der künftige Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter gewählt werden. Einstimmig von den Mitgliedern gewählt wurden Georg Wentz als Ortsvorsteher und Michael Krompholz als Stellvertreter. Wentz, der damit seine dritte Amtszeit als Ortsvorsteher antritt, bedankte sich bei seinen Ratsmitgliedern für die vergangenen fünf Jahre. „Wir haben einiges bewegt miteinander“, sagte er.